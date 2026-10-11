У ніч на 9 жовтня українські військові завдали удару по Центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет поблизу Сироватіхи в Нижньогородській області Росії. Підприємство могло відігравати важливу роль у підтримці стратегічного ракетного арсеналу РФ та реалізації космічних програм.

Про це повідомляє Defense Express.

Удар по Центру ліквідації балістичних ракет в РФ: що відомо

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, підприємство було частиною виробничого ланцюга, пов’язаного з виготовленням вибухових речовин і компонентів ракетного палива. Центр заснували у 1991 році на базі військової частини, яка раніше займалася нейтралізацією та демонтажем ракет.

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У 1990-х роках на об’єкті утилізували міжконтинентальні балістичні ракети, що залишилися Росії після розпаду СРСР. Загалом у межах міжнародних угод про скорочення стратегічних озброєнь там ліквідували 448 ракет типів Р-36 та УР-100Н УТТХ.

Згодом підприємство отримало додаткові функції, серед яких було підтримання технічного стану ракет Р-36М, відомих як Сатана або РС-20 Воєвода. За оцінками Defense Express, станом на 2024 рік Росія мала 34 такі ракети.

Центр теж брав участь у програмі Дніпро, яка передбачала переобладнання міжконтинентальних балістичних ракет на космічні носії. Хоча у 2015 році програму офіційно закрили, підприємство продовжило постачати компоненти рідинного палива для інших ракет-носіїв.

Аналітики зазначають, що ці технології мають значення для російських супутникових проєктів, серед яких Бюро-1440 та Ямал. Їх розглядають як спроби Росії створити власні системи супутникового зв’язку на кшталт Starlink.

У Defense Express наголошують, що ураження центру є важливим з огляду на його можливу роль у ракетно-космічній галузі РФ. Наразі невідомо, яких пошкоджень зазнало підприємство та як удар вплинув на російські програми.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 9 жовтня Сили оборони завдали ударів по об’єктах російської ракетної інфраструктури та підприємствах, залучених до виробництва компонентів ракетного пального.

Крім центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет, під удар потрапили:

об’єкт Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижньогородській області;

Редкінський дослідний завод у районі населеного пункту Редкіно Тверської області, який виробляє компоненти пального для крилатих ракет Х-55 і Х-101.

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