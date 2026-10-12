Європейським країнам слід посилити підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки.

Про це 11 жовтня заявив Bloomberg Television верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

Посилення гібридних атак РФ на Європу

– Вони (росіяни, – Ред.) намагаються зламати нашу спільну волю, – сказав генерал Гринкевич, коментуючи посилення російської агресії проти Європи, яка охоплює вторгнення в повітряний простір НАТО, підпали, диверсії та кібератаки.

Він навів приклади Данії та Німеччини, які збільшили підтримку України після гібридних атак на своїй території.

Зараз дивляться

– Це належні заходи у відповідь, які показують Росії, що цілей, яких вона прагне досягти, неможливо досягнути, – сказав Гринкевич на полях Варшавського безпекового форуму.

За словами генерала, атаки РФ відбуваються на тлі значних втрат, яких продовжує зазнавати армія президента Володимира Путіна в Україні.

Україна також завдає противнику дедалі більших економічних збитків, здійснюючи численні удари по нафтопереробних заводах і центрах обробки даних у глибині території Росії.

НАТО й надалі переважно залишає окремим країнам право самостійно реагувати на такі інциденти. У вересні Німеччина вперше офіційно звинуватила Росію у спробі атаки за допомогою дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига.

– Я точно не боюся називати винуватця. Якщо якась країна цього хоче, я готовий про це говорити, – додав Гринкевич.

Гринкевич очікує подальшої підтримки України з боку ЄС

Попри те, що в Європі набирають впливу політичні сили, які виступають проти подальшої підтримки України, а у 2027 році мають відбутися важливі вибори, Гринкевич висловив упевненість у подальшій підтримці Києва.

На його думку, ці сили поступляться перед розумінням “центральної ролі” України для європейської безпеки.

– Думаю, їм дуже швидко стане цілком очевидно, як правильно вчинити і чому це необхідно для їхньої власної національної безпеки, – сказав він.

Алексус Гринкевич прибув до Польщі, щоб представити свої плани щодо швидкої перемоги над Росією в разі її вторгнення на територію НАТО на тлі загострення напруженості між альянсом і РФ.

За його словами, оприлюднення “теорії перемоги” має на меті стримати Росію, чітко окресливши, що станеться в разі захоплення нею території НАТО.

Гринкевич додав, що концепція передбачає використання безпілотників і технологій штучного інтелекту для посилення вже наявних військових переваг НАТО над Росією, зокрема завдяки винищувачам F-35.

На запитання, чи шкодить цим зусиллям домовленість президента США Дональда Трампа з Путіним про імпорт російського дизельного пального до Сполучених Штатів, Гринкевич відповів, що зосереджується на військових питаннях.

– Вікна можливостей з’являються і зникають. Ми маємо шукати такі можливості й використовувати їх, коли вони виникають, – сказав він, коментуючи пошук шляхів для діалогу з метою завершення війни між Україною та Росією.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна погодилися на “енергетичне перемир’я”, яке мало набути чинності негайно. Подробиці домовленості залишалися незрозумілими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує припинення вогню, якщо на це погодиться і Путін.

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