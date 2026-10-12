Росія не погоджується на тимчасове перемир’я тривалістю два місяці, яке дозволило б Україні провести вибори президента.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова 12 жовтня.

Кремль відхилив пропозицію про 60-денне перемир’я для виборів в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Москва не підтримує ідею тимчасового припинення вогню, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.

Зараз дивляться

За його словами, російська сторона нібито зацікавлена не в короткостроковому перемир’ї, а в досягненні загальної мирної домовленості.

— У Кремлі і президент Путін, і посадовці інших рівнів неодноразово заявляли, що ми не хочемо припинення вогню. Ми хочемо довгострокового миру і готові зробити все можливе для його досягнення, — сказав Пєсков.

Водночас речник російського президента заявив, що Москва готова не завдавати ударів по Україні безпосередньо в день голосування, якщо Київ вирішить провести вибори.

За його словами, відповідне розпорядження міг би віддати Володимир Путін.

Пєсков також стверджує, що запропоновані Зеленським 60 днів потрібні Україні не для організації виборчого процесу, а нібито для того, щоб відновити сили та продовжити війну.

Раніше, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність організувати вибори за умови повного припинення вогню з боку Росії на 60 днів.

Президент України наголосив, що право вирішувати, хто очолюватиме державу, належить виключно українському народові.

Його слова стали відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа, який закликав Україну обрати нового лідера.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.