Королівська шведська академія наук оголосила лауреатів Нобелівської премії з економіки 2026 року.

Про це повідомляється на сайті Нобелівської премії.

Лауреати Нобелівської премії з економіки 2026

Нобелівську премію з економіки 2026 присудили американським науковцям Роберту Ернест Холлу та Майклу Вудфорду “за мікроекономічні основи макроекономічної стабілізації”.

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Науковці продемонстрували, як можна докорінно реконструювати економічні моделі для пожвавлення та підвищення ефективності політики стабілізації.

Замість того, щоб формувати моделі на суто статистичних зв’язках між глобальними макроекономічними показниками — такими як інфляція, обсяги виробництва чи рівень споживання — Холл і Вудфорд заклали під них фундаментальну мікроекономічну базу.

Розроблений лауреатами підхід базується на глибокому розумінні того, як сукупні дії окремих домогосподарств і приватних підприємств безпосередньо формують та змінюють загальну економічну ситуацію.

Завдяки цьому аналізу економічна наука отримала точніші інструменти для прогнозування та реалізації антикризової політики, що враховує реальну поведінку економічних суб’єктів.

Нагадаємо, що Нобелівську премію з фізики 2026 року присудили Френсісу Гальцену.

Нобелівську премію з фізіології та медицини 2026 року отримали Карл Дейссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель за відкриття світлозалежних іонних каналів і розвиток оптогенетики.

Нобелівську премію з хімії 2026 отримали науковці Анрі Каган із Франції та Кенсо Соаї з Японії.

А Нобелівська премія з літератури 2026 дісталася канадській письменниці, поетці та філологині Енн Карсон.

Фото: Нобелівський комітет

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