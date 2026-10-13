Пізно ввечері 13 жовтня росіяни вдарили ракетами по Києву. Попередження від партнерів про ракетну атаку Україна не отримала.

Про це заявив Фактам ICTV радник президента України Дмитро Литвин та згодом підтвердив Володимир Зеленський.

Україна не отримала розвіддані щодо ракетної атаки

– Попередження про ракетну атаку не було, військові та спецслужби з’ясовують деталі, – зазначив Литвин.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія знову вдарила по Києву балістикою, попередження від партнерів знову не надходило.

Зараз дивляться

– Основна мішень – енергетика, а саме ТЕЦ-4. На жаль, є влучання. Також пошкоджений житловий будинок, зараз рятувальники гасять пожежу. Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. ТЕЦ-4 – один з основних енергообʼєктів Києва, – розповів президент.

Він застеріг, що, за інформацією української розвідки, РФ готується до нових запусків балістичних ракет. За його словами, факти свідчать, що росіяни не вважають за потрібне дотримуватися домовленостей, про які заявив президент США.

– Україна підтримала припинення енергетичного вогню. Росія робить мішенню чергову електростанцію і життя наших людей, – зауважив глава держави.

Гучні вибухи в Києві пролунали до оголошення червоного рівня повітряної тривоги ввечері 13 жовтня.

О 22:40 Повітряні Сили попередили про рух балістичної цілі в напрямку Києва, після чого в місті пролунала серія вибухів. Уже о 22:41 зафіксували повторний пуск балістичної ракети.

Повітряну тривогу через ракетну загрозу оголосили за кілька секунд після перших вибухів.

– Ситуація схожа із вчорашньою – інформації від партнерів щодо пусків з території противника не надходило. Причини встановлюються, – зазначили в Повітряних силах.

У Києві запровадили червоний рівень небезпеки. КМВА закликала киян терміново пройти до найближчих укриттів.

Нагадаємо, 12 жовтня російські війська атакували Київ п’ятьма балістичними ракетами, які влучили в об’єкти цивільної інфраструктури.

За словами президента Володимира Зеленського, українська сторона не отримала від партнерів попередження про цей удар.

— Був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що розвідувальні дані про запуски російських балістичних ракет відіграють вирішальну роль у захисті населення.

Фото: Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.