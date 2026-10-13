Україна та Євросоюз офіційно відкрили другий і третій переговорні кластери щодо членства.

Про це 13 жовтня оголосив державний міністр з європейських справ та оборони Ірландії Томас Берн, яка головує в ЄС.

ЄС відкрив два кластери для вступу України

Томас Берн наголосив, що “місце України – у нашій родині Європейського Союзу”. Під час четвертої міжурядової конференції щодо вступу України Рада ЄС відкрила Кластер 2 – внутрішній ринок та Кластер 3 – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання.

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– Мені приємно оголосити про цей важливий етап у процесі вступу України разом із віцепрем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим та єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос, – заявив він у Люксембурзі після завершення міжурядової конференції.

Берн зазначив, що це вже третій і четвертий кластери, відкриті ЄС у межах переговорів з Україною. Раніше, у червні, сторони відкрили Кластер 1 (основи), а в липні – Кластер 6 (зовнішні відносини).

– Ми вітаємо збереження динаміки в питанні набуття Україною членства в ЄС. Тепер, після тривалого періоду застою, відкрито більшість кластерів. Я вже казав про це, але варто повторити: попри триваючу агресивну війну Росії проти України, її цивільного населення та цивільної інфраструктури, Україна якимось чином продовжує впроваджувати реформи, необхідні для приведення національного законодавства у відповідність до норм ЄС у ключових сферах, – наголосив міністр.

Він запевнив, що Ірландія під час головування в ЄС зробить усе можливе для підтримки України на шляху до членства в Євросоюзі.

– Сьогоднішній день є позитивним для процесу вступу України до ЄС. Усі держави-члени ЄС визнають успіхи України у впровадженні ключових реформ у двох важливих сферах політики, – додав Берн.

Міністр пояснив, що Кластер 2 (внутрішній ринок) є економічною основою процесу вступу. Він охоплює дев’ять технічних розділів, які регулюють інтеграцію країни-кандидата до єдиного ринку.

Кластер 3 (конкурентоспроможність та інклюзивне зростання) охоплює напрями, що сприяють соціально-економічному розвитку країни в процесі вступу до ЄС.

– Цей кластер містить вісім розділів, спрямованих на приведення економіки країни-кандидата у відповідність до стандартів ЄС, – продовжив Берн.

Прогрес України на шляху до вступу до ЄС

За його словами, сьогоднішній прогрес є важливим сигналом для громадян України, які борються за європейські цінності свободи, демократії та рівності.

– Найближчим часом ми продовжимо роботу над просуванням кандидатури України відповідно до чинної методології розширення шляхом відкриття решти кластерів. Водночас ми закликаємо Україну й надалі впроваджувати необхідні реформи, зокрема у сфері фундаментальних засад. Україна є частиною європейської родини, – наголосив Берн.

Нагадаємо, вчора Євросоюз погодив відкриття для України та Молдови другого і третього переговорних кластерів щодо вступу до ЄС.

7 жовтня Угорщина погодилася на подальше просування України в переговорах про вступ до Євросоюзу та розблокувала відкриття кластерів 2 (внутрішній ринок) і 3 (конкурентоспроможність та інклюзивне зростання).

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