Велика Британія відправляє Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow, щоб посилити можливості ЗСУ завдавати ударів по російських військових об’єктах, причетних до атак на цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з питанням постачання озброєння.

Британія передає Україні більше ракет Storm Shadow: що відомо

За інформацією Bloomberg, питання додаткового постачання ракет британського виробництва обговорювали прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та президент України Володимир Зеленський під час візиту українського лідера до Лондона в середу, 14 жовтня.

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Співрозмовники агентства розповіли про постачання на умовах анонімності, оскільки про нову партію озброєння публічно не оголошували.

За словами джерел, Лондон вважає оборонним застосування Україною далекобійної зброї для ударів по російських об’єктах, які використовуються для атак на мирних жителів та цивільну інфраструктуру.

У Великій Британії також звертають увагу на те, що останніми тижнями Росія наростила виробництво реактивних безпілотників і ракет, посилюючи удари по Україні. Саме тому, як зазначають співрозмовники Bloomberg, важливо забезпечити Києву можливість протидіяти таким атакам.

Британія постачає Україні ракети Storm Shadow із 2023 року. Спочатку їх застосування обмежувалося зоною бойових дій на українській території. Наприкінці 2024 року українські військові вперше використали ці крилаті ракети для ударів по військових цілях безпосередньо на території Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про позитивне рішення Великої Британії щодо передачі Україні технологій для виробництва крилатих ракет Storm Shadow.

За його словами, після політичних домовленостей до роботи мають долучитися технічні команди обох країн, які визначать графік подальших кроків.

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