РФ може збільшити інтенсивність ударів по західних областях України, використовуючи територію Білорусі для роботи ретрансляторів, які підсилюють сигнал російських безпілотників.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в суботу, 17 жовтня.

Росія залучає Білорусь для ударів по західних областях

Главу держави запитали, чи готується РФ до посилення ударів по західній частині України та чи існує така загроза. Зеленський відповів: Думаю, що так.

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– Чому вони втягують, на мій погляд, і Білорусь постійно? Тому що нам відомо, що вони розміщують ретранслятори на території Білорусі, щоби користуватись цим коридором і для дронів, і посилювати відповідні атаки, – додав президент.

За словами Зеленського, Росія прагне заручитися підтримкою Олександра Лукашенка для розміщення на білоруській території інших видів озброєння, включно з балістикою.

Президент наголосив, що розцінюватиме появу російського балістичного озброєння в Білорусі як безпосереднє залучення цієї країни до війни проти України.

– Безумовно, розташування балістики на території Білорусі – це загроза буде передусім західній частині нашої держави. Впевнений, що такі думки у Путіна є. Але це пряме втягування Білорусі в цю війну, і є, на мій погляд, дуже небезпечним. І, безумовно, і для Білорусі також. І дай Бог, щоб вони не втягнулися в це, – сказав Зеленський.

Він розповів, що Україна зміцнює протиповітряну оборону в районах, які частіше зазнають обстрілів. Рівень протиповітряного захисту посилюватимуть залежно від масштабів загрози.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що Білорусь продовжує сприяти російським повітряним атакам по Україні, дозволяючи використовувати свою територію для роботи засобів передачі та посилення сигналу.

За його словами, дрони типу Шахед та Герань, які прямують до західних областей України й прикордонних районів Польщі, отримують додаткове підсилення сигналу з білоруської території.

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