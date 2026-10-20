Станом на жовтень Росія зберігає в резерві до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих ракет різних типів. Російський ОПК щомісяця випускає понад 200 ракет і близько 10 тис. дронів, роблячи ставку на виснаження української ППО.

Про це Головне управління розвідки повідомило у відповідь на запит NV.

Які запаси ракет і дронів має Росія

За оцінками ГУР, російський оборонно-промисловий комплекс здатний виробляти понад 200 ракет на місяць, із яких 110 одиниць припадає на балістичне озброєння.

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У розвідці навели дані про запаси та темпи виробництва основних типів російських ракет.

Балістичні ракети Іскандер-М. Наразі Росія має близько 115 таких ракет, щомісяця виготовляє до 65 одиниць. РФ продовжує розробляти модернізований ракетний комплекс із прогнозованою дальністю ураження 550–700 км. Нині цей показник становить до 500 км.

Крилаті ракети Х-101 залишаються одним із ключових засобів Росії для завдання масованих ударів по Україні. За оцінками ГУР, місячний план виробництва перевищує 80 ракет, проте російські підприємства випускають більше запланованого. При цьому фіксують технічні несправності, зокрема проблеми зі сходженням ракет з авіаційних носіїв. Через такі дефекти частину партій доводиться повертати на заводи.

Крилаті ракети морського базування Калібр. Російські запаси цього озброєння перевищують 450 одиниць, щомісячне виробництво становить близько 29 ракет. У ГУР зазначили, що через високу ефективність української протиповітряної оборони противник змушений спрямовувати більшість нових Калібрів до стратегічного резерву та використовувати їх для оснащення флотів.

Ударні ракети РМ-48У для зенітних ракетних систем С-300ПМ/С-400. Кількість ракет, адаптованих для ураження наземних цілей, оцінюють у 400 одиниць. Щомісяця Росія виробляє близько 40 таких ракет.

Протикорабельні та модернізовані ракети Онікс. РФ накопичила понад 600 одиниць цього озброєння. Ракети модернізували, збільшивши дальність польоту та потужність бойової частини, щоб підвищити ефективність ударів по наземних цілях. За перші сім місяців 2026 року Росія виготовила понад 55 ракет Онікс.

Гіперзвукові ракети Циркон. За оцінками ГУР, загальні запаси перевищують 120 одиниць. Виробництво залишається обмеженим: за перші сім місяців 2026 року випустили трохи більше ніж 30 ракет.

Гіперзвукові комплекси Кинджал. Виробництво ракет тимчасово зупинили через низькі показники точності. Наявні виробничі потужності переорієнтували на випуск традиційного балістичного озброєння.

Попри початок осінніх масованих атак на Україну, ракетні запаси Росії залишаються приблизно на рівні липня 2026 року. Тоді, за інформацією ГУР, Кремль мав понад 100 ракет Іскандер-М, понад 60 крилатих ракет Іскандер-К, близько 100 Кинджалів, понад 450 Калібрів, понад 600 Оніксів і понад 120 Цирконів.

Єдиною помітною відмінністю була кількість крилатих ракет Х-101, призначених для літаків Ту-160 і Ту-95. У липні їхні запаси становили до 100 одиниць, що дещо перевищувало нинішні показники.

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