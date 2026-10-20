Українська, американська та європейська делегації під час зустрічі в Норвегії знайшли нові пропозиції щодо завершення війни з РФ, які планують передати російській стороні.

Про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив на пресконференції в Осло у вівторок, 20 жовтня.

Стубб заявив про прогрес на мирних переговорах

Президент Фінляндії Александр Стубб назвав успішними переговори щодо мирного врегулювання за участю представників США, які відбулися 20 жовтня.

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За його словами, сторонам вдалося досягти прогресу на двох рівнях – у загальному баченні миру та в опрацюванні найближчих кроків.

– Вважаю, що сьогодні ми досягли реального прогресу, причому на двох рівнях. Перший – це загальна картина, другий – короткострокова перспектива. Щодо загальної картини: ми визначили певні елементи мирного врегулювання, які завтра будуть представлені в Санкт-Петербурзі. Ми обговорили й узгодили ключові аспекти, що стосуються безпеки та економіки, – розповів Стубб.

За словами президента Фінляндії, над усіма цими пропозиціями “наполегливо працювали американська та українська сторони та ключові європейські партнери”.

Стубб додав, що в межах обговорення короткострокових кроків сторони розглянули питання протиповітряної оборони, захисту енергетичних об’єктів і часткового припинення вогню для забезпечення енергетичної та продовольчої безпеки.

– Завтра Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга з пропозиціями, що ґрунтуються на результатах обговорень, які відбулися в Маямі за участю американців, українців та європейців. Ми чудово розуміємо, що в публічному просторі зараз багато галасу, проте на технічному рівні переговори, на нашу думку, просуваються досить успішно, – зауважив фінський лідер.

Він зазначив, що учасники переговорів мають спільне бачення, і тепер необхідно визначити, як саме втілити узгоджені кроки в життя.

Александр Стубб наголосив, що досягнення миру потребує терпіння, однак війна триває і щодня забирає людські життя.

Тому, за його словами, необхідно докласти всіх можливих зусиль, аби припинити війну.

Нагадаємо, Росія неодноразово відкидала пропозиції України та США щодо енергетичного перемир’я.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Київ і Москва погодилися припинити удари по енергетичних об’єктах. Попри те, що сторони не досягли такої домовленості, Україна справді призупинила удари по російських нафтопереробних заводах.

Росія зі свого боку продовжила атакувати енергетичну інфраструктуру України.

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