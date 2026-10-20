Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф планує цього тижня відвідати Норвегію для переговорів щодо припинення війни в Україні, а також Росію, де має намір зустрітися з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з підготовкою переговорів.

Переговори щодо України в Норвегії: що відомо

За інформацією трьох джерел Reuters, Стів Віткофф має намір цього тижня прибути до Норвегії для участі в наступному раунді переговорів щодо завершення російсько-української війни.

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Очікується, що зустрічі відбудуться в Осло. Двоє співрозмовників агентства повідомили, що до переговорів може долучитися президент України Володимир Зеленський.

Також серед можливих учасників — прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, представники Європейського Союзу, НАТО та групи E4, до якої входять Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща.

У переговорах також планував узяти участь зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Однак, за словами одного з джерел, він захворів, тому, як очікується, долучиться до зустрічей дистанційно.

Співрозмовники Reuters наголосили, що графік поїздок і переговорів залишається попереднім та може змінитися.

Віткофф планує зустріч із Путіним у Росії

Окрім поїздки до Норвегії, Стів Віткофф має намір відвідати Росію для переговорів із Володимиром Путіним.

Про такі плани Reuters повідомили два джерела, знайомі з підготовкою зустрічі.

За їхніми словами, під час переговорів із російським керівництвом планують обговорити низку питань, пов’язаних із війною проти України.

Окремою темою має стати звільнення громадянина США Стівена Хаббарда, якого ув’язнили в Росії у 2022 році.

Водночас точні дати поїздок та остаточний склад учасників наразі не підтверджені.

Раніше, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський анонсував можливу зустріч української та американської переговорних команд протягом наступного тижня.

Глава держави заявив, що Україна готова проводити переговори в будь-якому місці та форматі — в Україні, Європі або США.

Президент також повідомив, що Вашингтон працює над можливістю організації тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. Серед потенційних місць проведення називали ОАЕ, Саудівську Аравію та США, однак підтвердження такої зустрічі на той момент не було.

Крім того, 18 жовтня Зеленський повідомив про розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Під час спілкування сторони обговорили результати зустрічі української та американської команд у Флориді, подальші дипломатичні кроки, російські обстріли України та необхідність посилення протиповітряної оборони.

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