Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер під час переговорів в Осло знову закликав Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

Кушнер вимагав від України припинити атаки на російські НПЗ

Зять Трампа долучився до зустрічі онлайн і наполягав на виконанні відповідної вимоги Трампа. За словами співрозмовника видання, він висловив свою позицію досить прямо.

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Після переговорів президент Володимир Зеленський заявив про готовність припинити удари по НПЗ Росії за умови аналогічних кроків Москви.

Тим часом спецпосланець США Стів Віткофф 21 жовтня має зустрітися з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі та представити оновлену мирну пропозицію.

У Білому домі сподіваються, що вона відкриє шлях до тристоронніх переговорів. За словами американського посадовця, сторони вже досягли значного прогресу в узгодженні подальших кроків.

У Білому домі сподіваються на більшу поступливість Путіна після рішення Трампа скасувати санкції на експорт російського дизпалива.

Переговори в Осло відбулися 20 жовтня за участю лідерів України, Норвегії та Фінляндії, а також представників США. Обговорювали питання безпеки, енергетики та економіки.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб заявив про прогрес у переговорах за участі США, Європи та України

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