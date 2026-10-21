Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути увагу до критичної гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Про це Піна Пічерно повідомила в соцмережі X.

Голодування Піни Пічерно через ситуацію в Олешках: що відомо

За словами віцепрезидентки Європарламенту, тисячі цивільних жителів Олешок опинилися в пастці на території, яку контролюють російські війська.

Зараз дивляться

Люди не мають регулярного доступу до їжі та ліків, а заміновані території роблять спроби самостійної евакуації надзвичайно небезпечними.

— Ті, хто залишаються, ризикують померти від голоду, а ті, хто намагаються виїхати, ризикують власним життям, — наголосила Пічерно.

Щоб привернути міжнародну увагу до гуманітарної кризи, Піна Пічерно оголосила голодування та закликала громадські організації, громадян, а також державні й місцеві установи долучитися до ненасильницької акції.

Вона наголосила, що міжнародна спільнота повинна вимагати негайного гуманітарного перемир’я, доставки продовольства та медикаментів, а також забезпечення безпечної евакуації цивільних, які хочуть залишити місто.

— Ця боротьба не може бути лише моєю, — зазначила віцепрезидентка Європарламенту.

Піна Пічерно закликала долучатися до кампанії Save Oleshky, спрямованої на привернення уваги до становища цивільних в окупованому місті.

За словами Піни Пічерно, ця ініціатива покликана підтримати зусилля Папи Римського Льва XIV та інших осіб, які намагаються запобігти масштабній гуманітарній трагедії.

Політикиня наголосила, що міжнародна дипломатія має забезпечити конкретні результати для порятунку людей.

— Жителів Олешок не можна залишати напризволяще. Настав час діяти разом, щоб дипломатія дала конкретні результати й ніхто не залишився помирати в тиші, — заявила вона.

Нагадаємо, що про критичну гуманітарну ситуацію в Олешках Херсонської області на всіх майданчиках почали говорити восени. 25 вересня голова Олешківської МВА Тетяна Гасаненко наголосила, що з часу останньої успішної доставки продуктів на той час минуло чотири місяці. Через голод окремі родини були змушені їсти собак.

За даними українського омбудсмана Дмитра Лубінця, станом на середину літа в Олешках та п’яти прилеглих населених пунктах залишалися близько 6 тис. цивільних, зокрема приблизно 200 дітей.

Україна неодноразово пропонувала Росії організувати евакуацію, зокрема через гуманітарні коридори, тимчасове припинення вогню за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста. Однак Росія відхилила всі ці пропозиції.

Попри блокування гуманітарного доступу, українські військові продовжують доставляти допомогу безпілотниками. Так, 27 вересня стало відомо про одну з наймасштабніших операцій — тоді в Олешки доставили близько 4 т продуктів одразу на сто визначених локацій міста. 4 жовтня повідомлялося про успішну доставку майже 400 посилок із продуктами, ліками та дитячими наборами. Цього разу військові теж доправили до міста майже 4 т гуманітарних вантажів.

16 жовтня, всього за кілька днів після операції на легенях, Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Однією з тем бесіди стала гуманітарна ситуація в Олешках Херсонської області. Понтифік висловив занепокоєння та закликав до перемир’я для надання допомоги цивільним.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.