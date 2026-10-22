У п’ятницю, 23 жовтня, Володимир Зеленський розраховує отримати розгорнуту доповідь від спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа щодо підсумків переговорів із Росією. Після цього представники України, США та Європи планують провести спільний брифінг.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Зеленський очікує на деталі після зустрічі із Путіним

– Передусім, завтра у мене буде бриф від Віткоффа, час узгодять наші команди. Я отримую бриф, потім буде спільний бриф, я думаю, наші команди з американцями, з європейцями, — сказав президент.

Глава держави також очікує найближчими днями отримати від державного секретаря США Марко Рубіо інформацію щодо питань, які обговорювали під час нещодавнього діалогу.

Зараз дивляться

– Я попросив сьогодні контактувати з американською стороною. Завтра, післязавтра я хочу отримати сигнали від Рубіо щодо тих питань, які були підняті в нашому діалозі добу назад, – додав він.

Володимир Зеленський також розповів про попередні сигнали щодо можливих переговорів у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

За його словами, Джаред Кушнер повідомив йому, що американська сторона обговорила з Росією можливість такої зустрічі та підтримує її проведення на високому рівні в листопаді.

– Кушнер мені сказав це дорогою до Києва. Він сказав, що вони проговорили з Росією і підтримують зустріч у тристоронньому форматі. Америка, Україна, Росія, зустріч в листопаді на високому рівні наших переговорів, – заявив президент.

Нагадаємо, 21 жовтня Віткофф під час зустрічі Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі назвав останнього гуманістом.

Ця заява пролунала після звільнення громадянина США Стівена Габбарда, який провів під вартою у Росії понад чотири роки.

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