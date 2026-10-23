У п’ятницю, 23 жовтня, усі чотири московські аеропорти тимчасово припинили приймати та відправляти літаки на тлі атаки безпілотників.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяви аеропортів та Росавіації.

Чотири аеропорти Москви припинили роботу

Обмеження запровадили в усіх чотирьох аеропортах московського регіону: Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський. Повітряний простір над столицею РФ повністю закрили для польотів цивільної авіації.

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За даними російських ЗМІ, станом приблизно на 15:30 у московських аеропортах затримали або скасували понад 340 рейсів. Це вже п’ятий подібний випадок у жовтні.

У Шереметьєво оголосили повітряну тривогу та розпочали евакуацію пасажирів. Адміністрація аеропорту закликала людей залишити небезпечні зони та прослідувати до найближчих укриттів. Також обмежили доступ до стерильної зони всіх терміналів.

Пасажирів попередили, що через заходи безпеки розклад польотів можуть змінювати, а очікування на рейси може суттєво затягнутися.

У Домодєдово повідомили про коригування розкладу. У Внуково попросили пасажирів бути готовими до тривалого очікування скасування обмежень, зокрема на борту літаків.

У Росавіації заявили, що ситуація в терміналах нібито залишається спокійною, авіакомпанії коригують розклад. Роботу цивільної авіації в московському регіоні взяли на особливий контроль Мінтранс РФ та Росавіація.

Мерія Москви заявила про збиття дронів

Мер Москви Сергій Собянін повідомляв про безпілотники, які нібито наближалися до столиці та були збиті силами протиповітряної оборони.

За наведеними російськими джерелами даними, загальна кількість знищених удень БпЛА досягла 17. Перше повідомлення про збиття безпілотника Собянін опублікував о 13:38.

За даними моніторингових каналів, безпілотники на підльоті до Москви та роботу систем ППО почали фіксувати приблизно о 13:00.

Небезпеку атак БпЛА оголошували в Реутові, Балашисі, Люберцях та інших населених пунктах Московської області, а також у московському районі Капотня. Пізніше попередження поширили на південні райони столиці, зокрема Бірюльово, Царицино, Зябліково, Братєєво та Зюзино.

Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, які, ймовірно, були пов’язані з роботою ППО, а також про сирени повітряної тривоги в окремих районах міста.

Атака дронів вплинула на авіасполучення

На тлі атаки безпілотників евакуацію оголосили й у висотній будівлі IQ-квартал у діловому комплексі Москва-Сіті. У будівлі, де розташовані офіси Мінекономрозвитку та Мінпромторгу РФ, Росстандарту й інших державних установ, людей почали виводити приблизно о 15:30. За повідомленнями очевидців, їх попросили відійти від будівлі, всередині лунала сирена. У гучномовці оголосили, що евакуація проводиться через загрозу безпілотників.

Учасники чатів IQ-кварталу повідомляли, що евакуація могла бути навчальною. Згодом людей почали пускати назад до будівлі.

Обмеження вплинули й на авіасполучення з іншими містами Росії. Зокрема, аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі приймав рейси, перенаправлені з Москви через атаку безпілотників.

За інформацією російських ЗМІ, щонайменше дев’ять літаків, які прямували до Москви, перенаправили на запасні аеродроми. Серед альтернативних пунктів призначення були Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Мінськ, Баку та Самара.

За даними онлайн-табло, сім рейсів із Санкт-Петербурга до Москви скасували. Ще дев’ять вильотів затримувалися майже на дві години, а три – на дві години або довше.

Український моніторинговий канал Exilenova+ повідомив, що в атаці на Москву нібито брали участь малорозмірні повітряні кулі з прикріпленою вибухівкою. Незалежного підтвердження цієї інформації в наведених повідомленнях немає.

Нагадаємо, минулого тижня через атаку безпілотників аеропорти Москви закривали на 5-7 годин, тоді затримали або скасували понад 350 рейсів. 16 жовтня всі чотири аеропорти теж припиняли роботу через загрозу атаки БпЛА, що вплинуло на понад 200 рейсів.

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