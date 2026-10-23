Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск уже зняв обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

Про це повідомляє видання Clash Report із посиланням на заяву Трампа журналістам.

Маск зняв обмеження для України

Водночас Дональд Трамп відмовився сказати, чи телефонував він Ілонові Маску через ситуацію з обмеженням швидкості для Starlink.

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— Не хотілося б говорити про це, але ситуація була справді цікавою, тож я не хочу давати жодних коментарів. Утім, у мене з Ілоном дуже хороші стосунки. Знаєте, я не хочу це коментувати — чи дзвонив я, чи хтось інший. Це не має жодного значення, — сказав Трамп, зауваживши, що зрештою Маск усе повернув назад.

Раніше видання WSJ писало, що Трамп зателефонував Маску та попросив прибрати обмеження. За даними видання, після цієї розмови система почала працювати на вищих швидкостях, хоча повністю її функціональність не відновили.

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