У п’ятницю, 23 жовтня, біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні виявили підозрілий предмет. Через це з будівлі евакуювали працівників і відвідувачів.

Про інцидент розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Евакуація з посольства України у Вашингтоні: що відомо

Тихий зазначив, що американська поліція кваліфікувала виявлений предмет як підозрілий.

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– З міркувань безпеки працівників та відвідувачів посольства було ухвалене рішення про тимчасову евакуацію та оточення території, – уточнив він.

До дипустанови викликали правоохоронців та вибухотехніків, які провели перевірку.

Згодом стало відомо, що виявлений біля посольства України предмет не становить загрози. Такого висновку дійшли американські правоохоронці за результатами перевірки.

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У МЗС України перепросили відвідувачів посольства за незручності.

У вересні у Генеральному консульстві України в Дюссельдорфі пройшла поліцейська операція через повідомлення про можливу загрозу. Як уточнили в МЗС, до консульства надійшла інформація про “замінування”.

Після цього працівників дипустанови евакуювали. Правоохоронці обстежили будівлю, але не виявили вибухівки.

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