У Японії під час посадки в аеропорту Тюбу загорівся український вантажний літак Ан-124 Руслан. Після нетривалої зупинки на злітно-посадковій смузі повітряне судно знову злетіло.

Про інцидент повідомив японський телеканал NHK One.

Інцидент з Ан-124 в Японії

За даними адміністрації аеропорту Тюбу та Міністерства землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії, пожежа сталася 22 жовтня близько 19:20 за місцевим часом. Вогонь охопив частину фюзеляжу вантажного літака під час спроби приземлення.

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Літак ненадовго зупинився на злітно-посадковій смузі, після чого знову піднявся в повітря. Через інцидент смугу закривали на 15 хвилин. Після перевірки роботу злітно-посадкової смуги відновили.

Міністерство землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії розслідує обставини події. Інформації про причини займання та можливих постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, що 4 серпня в аеропорту Лейпциг-Галле помітили безпілотник, який перебував між двома українськими вантажними літаками Ан-124. Згодом експерти встановили, що до дрона був прикріплений пакет із вибухівкою розміром приблизно з кулак.

За даними німецьких спецслужб, за спробою підірвати український транспортний літак Ан-124 стоїть Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ, відоме як ГРУ.

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