У Японії під час посадки в аеропорту Тюбу загорівся український вантажний літак Ан-124 Руслан. Після нетривалої зупинки на злітно-посадковій смузі повітряне судно знову злетіло.

Про інцидент повідомив японський телеканал NHK One.

Інцидент з Ан-124 в Японії

За даними адміністрації аеропорту Тюбу та Міністерства землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії, пожежа сталася 22 жовтня близько 19:20 за місцевим часом. Вогонь охопив частину фюзеляжу вантажного літака під час спроби приземлення.

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Літак ненадовго зупинився на злітно-посадковій смузі, після чого знову піднявся в повітря. Через інцидент смугу закривали на 15 хвилин. Після перевірки роботу злітно-посадкової смуги відновили.

Міністерство землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії розслідує обставини події. Інформації про причини займання та можливих постраждалих не повідомляється.

🔥 A Ukrainian An-124 aircraft caught fire at an airport in Japan. The fire occurred on October 22 during landing. It is not yet known how badly the aircraft was damaged or what cargo it was carrying. https://t.co/RNeVIc7PUz — Global Brief (@globalbrief_now) October 23, 2026

Нагадаємо, що 4 серпня в аеропорту Лейпциг-Галле помітили безпілотник, який перебував між двома українськими вантажними літаками Ан-124. Згодом експерти встановили, що до дрона був прикріплений пакет із вибухівкою розміром приблизно з кулак.

За даними німецьких спецслужб, за спробою підірвати український транспортний літак Ан-124 стоїть Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ, відоме як ГРУ.

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