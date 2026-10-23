Україна, США та Росія планують провести тристоронню зустріч на рівні переговорних команд у першій половині листопада.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час виступу в Hudson Institute у п’ятницю, 23 жовтня.

Коли може відбутися тристороння зустріч України, США та РФ

Глава держави зазначив, що українська сторона готова розпочати переговори будь-якого дня, проте їх проведення залежить від готовності Росії брати в них участь.

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– Ми з моєю командою говорили з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Обговорили результати зустрічей в Осло та Санкт-Петербурзі, а також те, як досягти прогресу в дипломатії в листопаді. Ми домовилися провести тристоронню зустріч – Україна, Америка та Росія – на рівні команд, – зазначив президент.

За словами Зеленського, сторони розраховують організувати її у першій половині листопада.

Президент нагадав, що Україна сподівалася провести такі переговори в жовтні, проте Росія знайшла привід, щоб від них ухилитися.

Володимир Зеленський наголосив, що для продовження дипломатичного процесу потрібна скоординована робота зі Сполученими Штатами, європейськими країнами та іншими партнерами України.

Він наголосив на важливості подальшого тиску з боку Вашингтона на Москву.

– Чи можуть вони відбутися без Америки або без американського тиску на Росію? Напевно, ні. Саме тому ми дуже розраховуємо на те, що Америка й надалі триматиме це питання в пріоритеті на всіх рівнях, – наголосив глава держави.

Президент України також заявив про необхідність перейти від тристоронніх переговорів на технічному рівні до зустрічі лідерів держав, оскільки вирішення ключових питань потребує переговорів на найвищому рівні.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що він погодився б на мирну угоду, яка передбачає замороження війни на поточній лінії фронту. На його думку, це реалістичний шлях до завершення війни.

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