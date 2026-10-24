Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в Хевроні на Західному березі річки Йордан після нападу, внаслідок якого загинули ізраїльські військові.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Операція Ізраїлю в Хевроні: що відомо

До операції в Хевроні залучили підрозділи Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), службу внутрішньої безпеки Шин-Бет, прикордонну поліцію та представників цивільної адміністрації.

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Ізраїльські військові проводять обшуки, шукають зброю та об’єкти, які, за їхніми даними, використовують бойовики. Також силовики допитують десятки підозрюваних.

За заявою ЦАХАЛ, операція обмежена територією, звідки діяли нападники. Очікується, що рейди триватимуть кілька днів.

Палестинським мешканцям районів, де працюють ізраїльські сили, дозволили виїжджати через три визначені пункти пропуску. Однак перед цим вони повинні пройти допит і перевірку безпеки.

Людей, яких ізраїльські силовики вважатимуть підозрілими, можуть направити на додатковий допит.

Крім того, після нападу ізраїльські військові обмежили пересування в Хевроні та прилеглих палестинських населених пунктах.

Нетаньягу наказав підготувати знесення цілого кварталу

За даними ЗМІ, у п’ятницю, 23 жовтня, двоє нападників застрелили ізраїльських військових, які перебували на контрольно-пропускному пункті на виїзді з Хеврона.

Після стрілянини військові обстежили та провели заміри будинків, у яких проживали підозрювані, для їхнього можливого знесення.

Водночас ізраїльські сили почали демонтувати споруди поблизу місця нападу. У ЦАХАЛ стверджують, що ці об’єкти могли становити загрозу безпеці.

На відеозаписах із району Фарш-аль-Хава поблизу Хеврона видно, як військові наказують палестинським мешканцям залишити будинки перед знесенням. Особисті речі людей завантажували на вантажівки, після чого споруди руйнували бульдозерами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що доручив підготувати знесення всього кварталу, де проживали двоє нападників.

Беньямін Нетаньягу також повідомив про підготовку до повної ізоляції Західного берега річки Йордан.

За його словами, обмеження мають діяти в понеділок і вівторок на тлі проведення національних виборів в Ізраїлі.

Ізраїльська влада пояснює такі заходи необхідністю посилити безпеку після нападу.

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич також повідомив про початок знесення споруд, які влада країни вважає незаконними.

За його словами, ці дії мають стримати можливі нові напади та стати покаранням для причетних до стрілянини.

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