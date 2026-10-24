У суботу сотні тисяч демонстрантів вийшли на марші у Франції. Переважно мирні акції протесту з настанням темряви переросли у сутички попри масштабну операцію з охорони громадського порядку. Поліція затримала майже 1 000 людей.

Про це пише Reuters 24 жовтня.

Мирні протести переросли у сутички у Франції

За даними Міністерства внутрішніх справ, у протестах по всій країні взяли участь 410 тис. людей, хоча профспілки стверджують, що насправді їх було вдвічі більше.

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Основна демонстрація відбулася на південно-східній околиці Парижа, де щонайменше 110 тис. людей зібралися, щоб засудити зростання вартості життя та посилення нерівності.

Manifestation du 24 octobre à Paris: la police utilise le canon à eau et des grenades lacrymogène à Porte de Vincennes https://t.co/zISyWItrQX — BFM (@BFMTV) October 24, 2026

Після завершення мітингу ситуація різко погіршилася. У холодний дощовий вечір поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти групи з приблизно 500 молодих людей у капюшонах. Зрештою вони розійшлися.

У другому за величиною місті Франції, Марселі, молодики підпалювали сміттєві баки, щоб перекрити дороги, а також жбурляли каміння та пляшки в сили правопорядку. У поліції повідомили, що кілька магазинів, зокрема дві ювелірні крамниці, були розграбовані.

Сутички також спалахнули в Ліоні, Бордо, Греноблі, Клермон-Феррані, Ліллі, Ренні, Нанті та Тулузі.

– Майже на кожному марші ми спостерігали формування цих груп підвищеного ризику. Вони відокремлювалися від основної колони та намагалися вчиняти насильницькі дії, – заявив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс, звинувативши ультралівих активістів і злочинні угруповання у спробах спровокувати заворушення.

За словами Нуньєса, у містах марші проти зростання вартості життя “пройшли добре”, однак згодом правоохоронці зіткнулися з “надзвичайно високим рівнем насильства” з боку угруповань “ультралівого спрямування”.

У суботу французька поліція затримала майже 1 000 людей під час протестів, що відбувалися по всій країні, зазначив Нуньєс.

Міністр додав, що кількість затриманих “зростатиме” в міру надходження нових даних від поліції.

Париж у режимі блокади

Після того як влада визнала, що недооцінила масштаби заворушень 17 жовтня, правоохоронні органи залучили 70 тис. поліцейських і жандармів – на 10 тис. більше, ніж тижнем раніше.

Нуньєс повідомив журналістам, що насильство було менш інтенсивним, ніж тиждень тому, коли мародери та вандали влаштували погроми.

– Змінилося те, що ми заздалегідь підготувалися, – сказав він.

Міністр також заявив, що ультраправі активісти намагалися спровокувати сутички з лівими угрупованнями в південних містах Ніцці та Монпельє, що створило потенційну нову точку загострення заворушень.

24 octobre: la situation est tendue dans la mobilisation parisienne https://t.co/dYQd6PnHmq — BFM (@BFMTV) October 24, 2026

Значна частина центру Парижа нагадувала місто в умовах блокади: власники магазинів закривали вітрини дерев’яними щитами, музеї зачиняли двері, а понад 20 станцій метро припинили роботу.

Бізнес-об’єднання закликали роздрібних торговців не відчиняти свої заклади після того, як минулими вихідними по всій Франції тисячі магазинів і підприємств зазнали пошкоджень або були розграбовані.

Кілька найвідоміших культурних установ столиці, зокрема Лувр, музей д’Орсе та Паризька опера, з міркувань безпеки зачинилися на весь день, розчарувавши туристів.

Протести поширюються Європою

Загальнонаціональні заворушення почалися минулого місяця з невеликих студентських демонстрацій у передмістях Парижа, учасники яких протестували проти умов навчання в школах.

Невдовзі акції переросли в масштабніший протест проти економічної політики уряду та надихнули демонстрації в сусідніх країнах.

Mobilisation du 24 octobre: des tensions en cours à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, des poubelles brûlées https://t.co/FqlgqcgJRW — BFM (@BFMTV) October 24, 2026

18 жовтня у Франції під час масових протестів затримали понад 1 800 людей.

Поліція Бельгії застосувала сльозогінний газ і перцевий спрей під час зіткнень з антиурядовими демонстрантами в Брюсселі. Протести також другий вихідний поспіль відбулися в низці італійських міст і в Албанії.

Лідер ультралівої партії Жан-Люк Меланшон, який приєднався до демонстрації в Парижі, спрогнозував, що протести триватимуть, доки президент Еммануель Макрон, повноваження якого закінчуються наступного року, не відреагує на соціальну кризу у Франції – одній із найбагатших країн світу.

– З огляду на нинішню ситуацію, я думаю, він зрозуміє, що це повторюватиметься щотижня. У Макрона ще є час поступитися. Після цього йому залишаться лише двері на вихід, – сказав Меланшон.

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