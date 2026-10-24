Війна Росії проти України фактично зосереджена навколо Донбасу, який Москва прагне захопити, але не може зробити цього військовим шляхом.

Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив під час пресконференції.

Рубіо назвав Донбас головним питанням війни в Україні

За словами Рубіо, війна Росії проти України фактично зосереджена навколо Донбасу. Він зазначив, що йдеться приблизно про 11% території регіону, яка залишається під контролем України.

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Росія прагне захопити ці землі, однак не може зробити цього військовим шляхом, тоді як Україна відмовляється їх віддавати з міркувань суверенітету та довгострокової безпеки.

— Хоча часто кажуть, що це війна в Україні, насправді вона стосується Донбасу — одного конкретного регіону країни, — заявив Рубіо.

Він також згадав про територію, яку оцінив приблизно в 11% частини країни, наголосивши, що саме навколо неї зберігаються принципові розбіжності між сторонами.

Держсекретар США визнав, що Україна має вагомі підстави не погоджуватися на територіальні поступки.

Марко Рубіо висловив переконання, що завершити війну виключно військовим шляхом неможливо.

На його думку, для припинення бойових дій необхідне дипломатичне врегулювання, яке передбачатиме переговори та певні поступки сторін.

Держсекретар зазначив, що головне питання полягає в можливості досягти домовленості, за якої обидві сторони отримають певні переваги, але водночас погодяться на компроміси.

— Ситуація складна, але можу сказати одне: як би важко не було, досягти рішення неможливо, доки обидві сторони не сядуть за стіл переговорів, — наголосив Рубіо.

Він підтвердив, що Сполучені Штати готові виконувати роль посередника між Україною та Росією.

Водночас американський посадовець визнав, що сам факт проведення переговорів не гарантує завершення війни.

За його словами, без прямих переговорів сторін шанси на дипломатичне врегулювання відсутні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відведення українських військ зі східних територій може відкрити Росії шлях до захоплення інших міст.

За його словами, Москва вимагає виходу ЗСУ зі Слов’янська, Краматорська, Дружківки та інших територій, але не надає гарантій, що після цього не продовжить наступ.

Джерело : Радіо Свобода

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