Представники обох партій у Сенаті США попередили адміністрацію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що можуть заблокувати затвердження його кандидатів на державні посади, якщо обмеження швидкості супутникового зв’язку Starlink для українських військових не скасують.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

Сенатори США тиснуть на Трампа через Starlink: що відомо

За інформацією NYT, американські сенатори від Республіканської та Демократичної партій попередили представників Білого дому про можливе блокування кандидатур, які Дональд Трамп висунув на державні посади.

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Законодавці вимагають від адміністрації президента забезпечити відновлення нормальної швидкості супутникового інтернету Starlink, яким користуються українські військові.

Якщо обмеження не скасують, сенатори можуть відмовитися підтримувати кадрові призначення Трампа.

Особливо відчутним такий тиск може стати під час сесії Конгресу після проміжних виборів у листопаді 2026 року.

Саме тоді республіканці планують затвердити десятки президентських кандидатур до завершення повноважень нинішнього складу Конгресу.

За даними видання, ситуація загострюється на тлі невдоволення частини американських законодавців політикою адміністрації Трампа щодо Росії, яку вони вважають дедалі м’якшою.

Обмеження Starlink для України: позиції Зеленського і Трампа

23 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження швидкості терміналів Starlink та їхньої військової версії Starshield досі діють.

За його словами, йдеться про обмеження швидкості руху до 161 км/год.

Українська сторона перевіряла роботу терміналів у різний час доби та на різних напрямках фронту, однак обмеження не були скасовані.

Зеленський також повідомив про розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, який пообіцяв повернутися до цього питання протягом 48–72 годин.

Водночас Дональд Трамп заявив журналістам, що Ілон Маск уже зняв обмеження швидкості для військової версії в Україні.

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