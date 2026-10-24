Вибухи в російському Омську пролунали в суботу, 24 жовтня. Унаслідок атаки безпілотників спалахнули пожежі в північному промисловому вузлі міста. Ймовірно, під ударом опинився нафтохімічний завод Омський каучук.

Вибухи в Омську 24 жовтня: які наслідки

Про атаку дронів повідомив губернатор Омської області Віталій Хоценко. За його словами, українські безпілотники досягли північного промислового вузла. Відстань від України до Омська становить близько 2,5 тис. км.

У соцмережах поширюють відео пожеж в Омську. Моніторингові канали ASTRA, Exilenova+ та Supernova+ повідомляють, що під ударом міг опинитися нафтохімічний завод Омський каучук.

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АТ Омський каучук, яке є частиною ГК Титан, виробляє синтетичні каучуки, фенол, ацетон та іншу хімічну продукцію. Виробничі потужності підприємства дають змогу випускати близько 2 тис. тонн продукції щодоби.

Синтетичні полімери використовують для виготовлення гумотехнічних виробів, а спеціальні полімерні сполучні матеріали входять до складу твердого ракетного палива.

Твердопаливні двигуни, зокрема, застосовують у ракетах комплексів Іскандер-М, Тополь-М і Ярс.

Ураження об’єктів хімічної промисловості посилює тиск на промислові ланцюги постачання Росії.

Exilenova+ пише також про атаку на склад Ozon. Він розташований на вулиці Айвазовського в логістичному парку Солнечный.

За даними компанії, площа складського комплексу становить близько 107 тис. кв. метрів. Він може одночасно вміщувати майже 30 млн одиниць товару та обробляти понад 600 тис. замовлень на добу.

Центр виконує повний комплекс логістичних операцій: приймає та зберігає товари, комплектує замовлення й відправляє їх покупцям. Ozon інвестувала в обладнання та IT-інфраструктуру об’єкта понад 4 млрд рублів.

На території комплексу зафіксовано пожежу. Наслідки ураження наразі уточнюються.

Офіційного підтвердження ураження цих об’єктів наразі немає. Про загиблих і постраждалих не повідомлялося.

Нагадаємо, у ніч проти 24 жовтня під ударом опинився нафтохімічний завод Тольяттікаучук у Самарській області Росії.

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