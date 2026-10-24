Європейський Союз планує покрити близько двох третин додаткових фінансових потреб України на 2027 рік. Із €70 млрд, які запросив Київ, європейські країни можуть забезпечити приблизно €46,7 млрд.

Про це президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив в інтерв’ю виданню Rapporteur.

ЄС готує майже €47 млрд додаткової допомоги Україні

За словами Антоніу Кошти, Європейський Союз традиційно бере на себе фінансування приблизно двох третин потреб України.

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Цей підхід планують застосувати й до нового запиту Києва на €70 млрд у 2027 році.

— Зазвичай ми покриваємо дві третини фінансових потреб України, — зазначив президент Європейської ради.

Частка ЄС у новому пакеті може становити близько €46,7 млрд.

Кошта повідомив, що під час останнього засідання Європейської ради лідери домовилися забезпечити додаткові потреби України та доручили Європейській комісії підготувати конкретні фінансові рішення.

— Комісія працює, і я припускаю, що в листопаді ми зможемо ухвалити рішення з цього питання, — сказав він.

Очікується, що європейські лідери розглянуть фінансування на саміті 26–27 листопада.

Якщо домовитися не вдасться, питання перенесуть на наступну зустріч, заплановану на 17–18 грудня.

Навіщо Україні додаткові €70 млрд у 2027 році

Під час саміту в Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що Україні знадобиться ще €70 млрд для продовження протистояння російській агресії у 2027 році.

Ця сума є додатковою до €45 млрд, які Україна вже має отримати наступного року в межах чинної кредитної програми ЄС загальним обсягом €90 млрд.

Зазначена програма розрахована на 2026–2027 роки та передбачає, що Євросоюз покриває приблизно дві третини фінансових потреб України.

Решту коштів очікують отримати від міжнародних партнерів, які не входять до ЄС.

Зокрема, Брюссель звернувся до Великої Британії, Канади та Норвегії із закликом збільшити фінансову підтримку України.

Окремо Європейська комісія закликала країни НАТО забезпечити двосторонню військову допомогу Україні на €70 млрд цього року відповідно до домовленостей липневого саміту Альянсу в Анкарі.

Згідно з документом, з яким ознайомився Rapporteur, ці кошти мають насамперед спрямовуватися на постачання безпілотників, які Київ визначає одним із пріоритетів.

Як ЄС планує знайти гроші для України

За інформацією видання, одним із найбільш імовірних варіантів фінансування нового пакета є спільні запозичення країн Євросоюзу.

Під час останнього саміту європейські лідери дали зрозуміти, що саме такий механізм може стати основою нової кредитної програми.

Водночас прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер знову виступив проти використання заморожених російських активів для фінансування України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який раніше обережно ставився до збільшення спільного боргу ЄС, не виключив можливості нових запозичень.

Чотири країни — Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія — повідомили, що не братимуть участі в новому кредиті.

Водночас вони заявили, що не перешкоджатимуть іншим державам ЄС реалізувати фінансову програму.

Кошта розповів про можливу участь ЄС у мирних переговорах

Під час інтерв’ю президент Європейської ради також прокоментував можливість призначення спеціального представника ЄС для участі в мирних переговорах щодо України.

За його словами, формат європейського представництва залежатиме від характеру переговорів.

Євросоюз може використовувати спеціального посланника, дипломатичні або політичні канали.

Кошта наголосив, що ЄС не прагне перешкоджати мирним зусиллям президента США Дональда Трампа чи конкурувати з ними.

Він також підтвердив, що дипломатичний канал зв’язку з Кремлем, який раніше встановив керівник його апарату Педро Луртіє, залишається відкритим.

— Канал відкритий, і Росія знає, що якщо і коли вони захочуть ефективно обговорити, як досягти припинення вогню, як захистити цивільне населення, як захистити енергетичні об’єкти, вони зможуть поговорити, — заявив Кошта.

Водночас він поставив під сумнів готовність Москви до серйозних переговорів.

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