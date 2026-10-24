Засновник компанії SpaceX, американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що українські військові нібито порушили умови використання терміналів супутникового зв’язку Starlink. В Україні це спростовують.

Відповідний пост Ілон Маск оприлюднив у соцмережі Х.

Маск звинуватив Україну у порушенні умов використання Starlink

Ілон Маск заявив, що Starlink є цивільним комерційним сервісом, і його використання “для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей” компанія ніколи не дозволяла. А українські військові, за його словами, нібито порушили це правило.

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— Українські військові порушили умови використання Starlink, застосувавши систему для ударів безпілотниками, що призвели до загибелі людей. Цю лазівку було закрито минулого тижня, – стверджує Маск.

Він додав, що Starshield (військова версія Starlink) контролюється урядом США, і саме він вирішує, як її використовувати.

Ілон Маск також зазначив, що зв’язок Starlink залишається критично важливим для оборони України, оскільки наразі це єдина система, яку неможливо заглушити чи знищити.

— Якби Starlink вимкнули, українська лінія фронту миттєво обвалилася б. Це не погроза, це просто констатація факту, – заявив Маск.

На його переконання, система Starlink відіграла вирішальну роль у тому, щоб не дозволити РФ захопити Україну в перші дні війни, оскільки всі інші засоби зв’язку тоді були знищені або заглушені Росією.

Маск вважає, що SpaceX зробила для захисту України “значно більше, ніж будь-яка приватна компанія на Землі”.

В Україні заперечили заяви Маска щодо використання Starlink

На заяву бізнесмена відреагував радник президента України з питань оборонних технологій Сергій “Флеш” Бескрестнов.

Він звернув увагу, що, починаючи з зими 2026 року, всі термінали Starlink над територією України мають обмеження швидкості переміщення до 70–90 км/год (включно з тимчасово окупованими територіями). Водночас над територією Росії Starlink загалом не працює.

— Таким чином, ми фізично не можемо використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідлстрайками, – наголосив Флеш.

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