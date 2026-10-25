Військово-повітряні сили США перехопили цивільний літак, який без дозволу зайшов у тимчасово обмежений для польотів простір над маєтком Мар-а-Лаго у штаті Флорида, де розташована резиденція президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) в соцмережі X.

Біля резиденції Трампа перехопили цивільний літак: що відомо

Інцидент стався над містом Палм-Біч. Для оперативного реагування та супроводу літака-порушника командування NORAD підняло в повітря винищувач F-16.

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Аби привернути увагу пілота цивільного судна, військовий льотчик застосував перевірений стандартний маневр у повітрі.

Після цього цивільний пілот одразу вийшов на зв’язок із військовими, чітко виконав усі отримані вказівки та негайно залишив закриту для польотів зону.

Нагадаємо, що це не вперше винищувачі ВПС США перехоплюють цивільні літаки біля резиденції президента Дональда Трампа в Палм-Біч у штаті Флорида.

Раніше подібний інцидент стався 30 листопада 2025 року.

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