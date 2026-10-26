Чинний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг у другому турі президентських виборів 25 жовтня та очолив країну четверте.

Про це повідомляє The Guardian.

Вибори президента Бразилії 2026: що відомо

За остаточними результатами підрахунку голосів, Лула да Сілва отримав 51,79% підтримки виборців, або 64 256 232 голоси. Його суперник Флавіу Болсонару набрав 48,21%, або 59 826 041 голос.

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Різниця між кандидатами становила понад 4,4 млн голосів.

Водночас у першому турі виборів, який відбувся на початку жовтня, Лула да Сілва поступився Болсонару приблизно на 2,2 млн голосів. Проте у другому турі чинний президент отримав більшу підтримку.

За інформацією The Guardian, це перший випадок із кінця 1980-х років, коли кандидат зміг перемогти на президентських виборах у Бразилії після поразки в першому турі.

Аналітики пояснюють такий результат зростанням явки виборців у ключових регіонах країни.

81-річний Лула да Сілва вже очолював Бразилію у 2003–2010 роках, а у 2022 році повернувся на посаду президента, перемігши Жаїра Болсонару.

Цього разу його суперником став 45-річний Флавіу Болсонару — син колишнього президента Бразилії.

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