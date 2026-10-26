Колишній президент Сербії Александар Вучич визнав поразку свого політичного списку на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє сербський телеканал N1.

Вибори у Сербії 2026: що відомо

За попередніми оцінками, опозиційний Студентський список може отримати від 135 до 140 місць у 250-місному парламенті Сербії. Для формування більшості необхідно щонайменше 126 депутатських мандатів.

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Студентський список сформувався на хвилі масових антиурядових протестів, учасники яких понад рік вимагали проведення дострокових виборів.

Коментуючи попередні результати голосування, Александар Вучич визнав, що його політична сила зазнала поразки.

— Результатів у нас немає, багато хто буде здивований, а ви зрозумієте, скільки дехто брехав. Але на основі стратифікованої вибірки зрозуміло, що ми ці вибори програли, — заявив він.

Водночас Вучич наголосив, що його список здобув підтримку серед сербів, які проживають у Республіці Сербській, Чорногорії, Північній Македонії та Косові.

На тлі повідомлень про перемогу опозиції прихильники Студентського списку почали збиратися в центрі Белграда, а в штабі політичної сили розпочали святкування.

Попри визнання поразки, Вучич розкритикував політичних опонентів та заявив, що вони нібито діяли в інтересах зовнішніх сил.

Він привітав переможців виборів, однак назвав їх виконавцями брудної роботи, які, за його словами, реалізовували чужий план із повалення суверенної країни.

— На якийсь момент вам це вдалося. Надовго? Побачимо, — заявив Вучич.

Він також згадав сербську правозахисницю Наташу Кандич, заявивши, що перемогла її політика за значної підтримки з-за кордону.

Водночас Вучич запевнив, що не хоче заворушень і сутичок після виборів та поводитиметься відповідально.

При цьому він наголосив, що не збирається припиняти політичну діяльність.

— Ніхто нікуди не тікатиме, — заявив він.

Вучич спрогнозував запровадження санкцій проти Росії

Окремо Александар Вучич прокоментував можливі зміни у зовнішній політиці Сербії після приходу опозиції до влади.

За його словами, нове керівництво країни може запровадити санкції проти Росії вже навесні наступного року.

— До березня чи квітня у вас запровадять санкції проти Російської Федерації. Вони зроблять усе те, про що не хотіли вам казати, — заявив Вучич.

Він представив це як один із можливих наслідків перемоги Студентського списку.

Зеленський відреагував на перемогу Студентського списку в Сербії

Президент України Володимир Зеленський привітав перемогу опозиційного Студентського списку на дострокових парламентських виборах у Сербії та висловив сподівання на подальше зміцнення відносин між країнами.

Про це глава держави написав у соцмережі X 26 жовтня.

— Відбулись зміни у Сербії – перемога Студентського списку, і це очевидно нова сторінка історії країни та народу, — зазначив Зеленський.

Президент побажав Сербії успіхів, розвитку та теплих відносин із європейською спільнотою. Він також подякував сербській стороні за повагу до українського народу, держави та її незалежності.

— Готові й надалі збільшувати нашу співпрацю, і хай усі добрі надії людей у Сербії будуть реалізовані, — наголосив Зеленський.

Що відомо про Студентський список у Сербії

Студентський список — це опозиційний рух, який сформувався на основі студентських протестів проти політики сербської влади. Учасники протестів майже два роки вимагали політичних змін у країні, зокрема проведення дострокових парламентських виборів.

До виборчого списку увійшли 250 кандидатів, яких висунули студенти. Серед них — викладачі університетів, лікарі, підприємці, діячі культури та громадські активісти з різних регіонів Сербії.

Очолює список кардіолог, професор медичного факультету Університету Нового Саду Ілля Срданович. Він називає себе першим серед рівних, наголошуючи на колективному характері студентського руху.

Раніше Александар Вучич розпустив парламент Сербії та призначив дострокові вибори на 25 жовтня.

Проведення голосування понад рік вимагали учасники студентського протестного руху, який став одним із головних чинників політичної кризи в країні.

Вучич пояснював рішення про дострокові вибори суспільною напруженістю та необхідністю збереження політичної стабільності.

Джерело : Європейська правда

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