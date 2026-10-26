Російська Федерація має намір використати майбутній раунд дипломатичних переговорів щодо війни проти України, щоб домогтися від Заходу поступок, які можуть суттєво послабити оборонний потенціал НАТО.

Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на власні дипломатичні джерела.

Як РФ хоче послабити НАТО переговорами щодо України

Помічник кремлівського диктатора із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив про необхідність залучення європейських країн до переговорного процесу між російськими, українськими та американськими посадовцями, аргументуючи це ключовою роллю Європи у майбутніх домовленостях.

Зараз дивляться

Однак дані джерел видання серед дипломатів стверджують, що справжня мета залучення Європи полягає у спробі Кремля домогтися поступок щодо розширення НАТО. Саме це питання диктатор РФ Володимир Путін неодноразово називав “першопричиною” повномасштабної війни проти України.

Зазначається, що раніше в Кремлі натякали на готовність піти на компроміси з інших питань, якщо будуть виконані базові вимоги РФ, які фактично передбачають:

позбавлення України суверенітету;

примус НАТО до суттєвого згортання своєї присутності на східному фланзі.

Видання припускає, що Путін вимагатиме скорочення присутності НАТО в Європі до рівня 1997 року — періоду до початку розширення Організації Північноатлантичного договору на схід за рахунок країн колишнього «східного блоку».

У разі реалізації таких вимог це означатиме потенційне виведення підрозділів НАТО з території Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії (яка вступила до Північноатлантичного Альянсу в 2023 році).

Усі п’ять згаданих країн мають спільний сухопутний кордон із Російською Федерацією.

Минулого тижня після тривалої паузи в дипломатичному процесі під егідою США Росія погодилася на проведення тристоронніх технічних переговорів, які мають відбутися наступного місяця в Абу-Дабі.

Водночас помічник кремлівського диктатора Ушаков у коментарі російським державним ЗМІ зауважив, що не очікує від майбутньої зустрічі суттєвого прогресу, охарактеризувавши її як “пробний захід”.

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