Росія не планує обмежувати бойові дії під час переговорів – Пєсков
- Дмитро Пєсков заявив, що відновлення тристоронніх переговорів не передбачає припинення бойових дій в Україні.
- У Кремлі повідомили, що удари по території України триватимуть.
Відновлення тристоронніх мирних переговорів не передбачає припинення бойових дій в Україні.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.
Переговори без припинення вогню: заява Пєскова
– Рішення про відновлення тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США не передбачає жодних обмежень у бойових діях, – заявив речник Кремля.
За його словами, російські військові будуть надалі “завдавати масованих і послідовних ударів” по Україні.
Нагадаємо, 23 жовтня Пєсков заявив, що тристоронні переговори за участю Росії, України та США відбудуться в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів.
За його словами, зустріч має відбутися в першій половині листопада, точна дата поки не визначена.
21 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що негайне припинення бойових дій в Україні, до якого закликають європейські лідери, нібито означало б “збереження нацистського режиму” та “заборону російської мови”.
Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков повідомив, що Москва готова відновити переговорний процес після 4 листопада, коли в Росії відзначають День народної єдності.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронню зустріч переговорних команд України, США та Росії щодо завершення війни планують провести в першій половині листопада.