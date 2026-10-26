Відновлення тристоронніх мирних переговорів не передбачає припинення бойових дій в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

Переговори без припинення вогню: заява Пєскова

– Рішення про відновлення тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США не передбачає жодних обмежень у бойових діях, – заявив речник Кремля.

За його словами, російські військові будуть надалі “завдавати масованих і послідовних ударів” по Україні.

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Нагадаємо, 23 жовтня Пєсков заявив, що тристоронні переговори за участю Росії, України та США відбудуться в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів.

За його словами, зустріч має відбутися в першій половині листопада, точна дата поки не визначена.

21 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що негайне припинення бойових дій в Україні, до якого закликають європейські лідери, нібито означало б “збереження нацистського режиму” та “заборону російської мови”.

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков повідомив, що Москва готова відновити переговорний процес після 4 листопада, коли в Росії відзначають День народної єдності.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронню зустріч переговорних команд України, США та Росії щодо завершення війни планують провести в першій половині листопада.

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