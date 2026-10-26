26 жовтня У Свердловській області РФ зійшли з рейок 20 вагонів вантажного потяга, після чого спалахнула пожежа.

Про аварію повідомила Свердловська залізниця (СвЖД).

У Свердловській області зійшов із рейок вантажний поїзд: що відомо

Уранці 26 жовтня у Свердловській області Росії сталася аварія вантажного потяга на ділянці залізниці Решети — Араміль.

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За офіційною інформацією Свердловської залізниці, з рейок зійшли 20 вагонів. Після аварії загорілися сім цистерн, які перевозили пальне.

Через інцидент рух потягів на цій ділянці повністю призупинили.

— Порушено габарит сусідньої колії, рух призупинено. До місця події направлено пожежні та відновлювальні потяги, — йдеться в повідомленні залізниці.

Після аварії в районі залізниці спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють про високі стовпи полум’я та густий чорний дим, який здіймається над місцем події.

За словами очевидців, перед пожежею вони чули потужні вибухи.

— Вибух на залізниці, на Чусовському тракті. Я прокинувся, коли пролунав вибух, було світло, як удень, — розповів один із місцевих жителів.

До місця аварії направили пожежні та відновлювальні потяги.

Крім того, російський Росспоживнагляд планує перевірити якість повітря в житловому районі через горіння цистерн із пальним.

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