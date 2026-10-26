Виконувачка обов’язків президента Болгарії Іліяна Йотова лідирує на президентських виборах за попередніми результатами. На другому місці — проукраїнський ексголова уряду Андрій Гюров, який відстає від неї на 2,8 відсоткового пункту.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Болгарії, які наводить BNT News.

Результати президентських виборів у Болгарії

Після опрацювання 98,99% протоколів дільничних виборчих комісій кандидати отримали наступні результати:

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Іліяна Йотова — 34,75%;

Андрій Гюров — 31,95%;

Костадін Костадінов, лідер проросійської ультраправої партії Вазраждане, — 12,54%.

Таким чином, Йотова випереджає Гюрова на 2,8 відсоткового пункту. За даними Центральної виборчої комісії Болгарії, станом на 16:00 явка на виборах становила близько 16%.

Для перемоги в першому турі явка має становити щонайменше 50%, а один із кандидатів повинен набрати понад половину голосів.

Тепер Йотова та Гюров змагатимуться в другому турі, який відбудеться 1 листопада.

Що відомо про кандидатів

Іліяна Йотова є політичною союзницею Румена Радева. Вона обіймала посаду віцепрезидентки Болгарії з 2017 року, коли Радев уперше став главою держави. Тепер Йотова тимчасово виконує обов’язки президента.

Її суперник Андрій Гюров — колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії, який має значний досвід у сфері економіки.

Під час свого перебування на чолі уряду Гюров підписав угоду про безпекову співпрацю між Болгарією та Україною. Також разом із головним комісаром Міністерства внутрішніх справ Георгі Кандевим він працював над організацією парламентських виборів, які, за наведеними оцінками, стали одними з найпрозоріших у країні за останні роки.

Гюров критикує болгарську владу за кроки, які, на його думку, шкодять Україні, послаблюють єдність Європейського Союзу або сприяють Росії.

Остаточні результати президентських виборів стануть відомі після завершення підрахунку голосів та офіційного оголошення Центральною виборчою комісією Болгарії.

Президент Болгарії

У президента Болгарії дещо обмежені повноваження. До прикладу глава держави не може відправити прем’єр-міністра у відставку, проте є головнокомандувачем збройних сил.

Президент має право надавати болгарське громадянство, а за поданням уряду призначати послів та представників країни в міжнародних організаціях.

Також глава держави має право вето.

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