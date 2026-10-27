Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала телефонну розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву Фредеріксен для данських ЗМІ.

Фредеріксен розкритикувала переговори Стубба та Стере з Путіним

Очільниця данського уряду заявила, що вкрай скептично оцінює ініціативу керівників Фінляндії та Норвегії провести переговори з Путіним без попереднього погодження з іншими європейськими партнерами.

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За її словами, ця розмова не була узгоджена з рештою країн Європи. Водночас Фредеріксен поставила під сумнів можливість досягнення будь-яких результатів унаслідок такого діалогу.

Прем’єр-міністерка наголосила, що наразі не бачить жодних сигналів про готовність Росії до миру з Європою.

Вона звернула увагу на продовження російських атак проти України та щоденні прояви гібридної війни.

— Я не бачу жодних ознак того, що РФ прагне миру з Європою — ні в гібридній війні, яка відбувається щодня, ні в Україні, де вони щодня здійснюють запеклі та агресивні атаки. Я вважаю, що ми повинні зберігати єдність Європи, а не діяти самостійно, — заявила Фредеріксен.

Вона також підкреслила, що європейські держави мають координувати свої дії та дотримуватися спільної позиції у відносинах із Москвою.

Фредеріксен нагадала, що раніше європейські лідери вже критикували самостійні поїздки окремих політиків до Росії, наголошуючи на важливості єдності.

За її словами, збереження узгодженої позиції Європи є принциповим питанням, над яким європейські країни працювали протягом багатьох років.

Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Володимиром Путіним.

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