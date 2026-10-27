Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере заявив, що закінчення війни можливе лише за умови повного та безумовного врахування інтересів Кремля. Водночас країна-агресорка не має наміру відмовлятися від своїх загарбницьких планів щодо сходу України.

Про це повідомляють МЗС Росії, видання Reuters та Sky News.

Путін заявив про намір захопити весь Донбас

Як зазначає джерело Reuters, під час переговорів Путін прямо заявив президенту Фінляндії та прем’єру Норвегії, що Росія не піде на компроміси та намагатиметься захопити весь Донбас. У відповідь європейські лідери наголосили на необхідності досягнення саме справедливого миру для України.

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Окрім цього, у російському Міністерстві закордонних справ стверджують, що Путін звинуватив країни Європейського Союзу та НАТО у політиці, яка нібито сприяє продовженню бойових дій.

Також кремлівський диктатор поінформував співрозмовників про початок гуманітарної операції за посередництва США поблизу тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та запровадження тимчасового припинення вогню на цій конкретній ділянці фронту.

Підготовка до зустрічі в Абу-Дабі та координація з Києвом

Телефонна розмова відбулася 27 жовтня з ініціативи лідерів Фінляндії та Норвегії після їхніх попередніх консультацій з Україною. Стубб і Стере брали участь у переговорах від імені власних держав, а не всієї Європи, а одразу після дзвінка обговорили всі деталі з президентом України Володимиром Зеленським.

Головною темою обговорення стала підготовка до нового раунду зустрічей між Україною, США та РФ, які планують провести в Абу-Дабі в першій половині листопада. Вони мають бути зосереджені на питаннях гарантування безпеки для України та Росії після повного припинення бойових дій.

За даними Sky News, після розмови з Путіним прем’єр Норвегії зазначив, що у нього склалося враження, ніби Москва ретельно готується до зустрічі в Абу-Дабі.

Водночас під час діалогу порушили питання стабільності у Балтійському морі та Північній Європі. Стубб і Стере наголосили на обов’язковому дотриманні міжнародного морського права та свободи судноплавства.

Президент Фінляндії назвав розмову відвертою та змістовною, а прем’єр Норвегії звернув увагу на важливість деескалації, підтвердивши непохитну подальшу підтримку України з боку обох країн. За підсумками контактів вони домовилися підтримувати прямий зв’язок.

Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії провели телефонну розмову з Путіним з власної ініціативи. Підсумками діалогу вони поділилися з президентом України Зеленським.

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