Враження прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере та президента Фінляндії Александра Стубба після телефонної розмови з Володимиром Путіним щодо можливих мирних переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі є “дуже помірковано оптимістичними”.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед засіданням польського уряду у вівторок, 27 жовтня.

Туск про розмову Стубба і Стере з Путіним щодо мирних переговорів

За словами Дональда Туска, президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере розмовляли з Путіним протягом півтори години.

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Перед цим вони провели консультації з польським прем’єром, президентом України Володимиром Зеленським та американською стороною.

– Ці консультації… призвели до висновку, що варто, аби європейські політики в який-небудь спосіб також мали робочий контакт у зв’язку із запланованими переговорами на тему припинення вогню і миру, – зазначив Туск.

Він розповів, що спілкувався з прем’єр-міністром Норвегії до його розмови з Путіним. Президент Фінляндії, за словами польського прем’єра, передав йому детальну інформацію про перебіг переговорів одразу після їх завершення.

Туск зазначив, що обидві сторони залишилися на своїх позиціях. Європейські лідери оцінюють перспективи конструктивних переговорів між Україною, Росією та США, які мають відбутися після 4 листопада в Абу-Дабі, як “дуже помірковано оптимістично”.

Польський прем’єр зауважив, що в політичному сенсі Стере і Стубб узяли на себе відповідальність за цю розмову. Вони запевнили його, що озвучили домовленості, які раніше обговорювалися в межах Коаліції охочих.

– Я поінформував обох політиків, що необхідна абсолютна обережність і пильність у цього типу контактах, що порядок денний і інтереси Росії досить точно визначені, і не варто себе обманювати, що досягти порозуміння буде легко,- наголосив польський прем’єр.

Найважливішим результатом Туск назвав те, що майбутні переговори набувають “більш чіткої форми” з погляду організації. Тепер відомо, де вони проходитимуть і хто з ким вестиме перемовини.

– Я прийняв рішення підтримувати всі зусилля точно в такий спосіб, як ми обговорили з прем’єром Норвегії і президентом Фінляндії. Тобто йдеться про повну підтримку України, тут нічого тут не змінюється. Європейський погляд дуже чіткий, що стосується також архітектури безпеки і гарантій безпеки для України,- наголосив Туск.

Він додав, що Європа зацікавлена в досягненні чесного та справедливого миру на умовах, прийнятних для України та європейських країн.

Польський посадовець повідомив, що під час розмови з Путіним прем’єр-міністр Норвегії та президент Фінляндії наголошували на ключовому значенні безпеки північного та східного флангів. За їхніми словами, це питання не підлягає обговоренню, позиція Європи щодо нього залишатиметься незмінною.

– Я не маю якихось особливих ілюзій. Відомо, яку гру грає російська сторона, але буду в постійному контакті з усіма тими, хто має добру волю і віру в те, що можливим є досягнення принаймні припинення вогню перед настанням зими,- наголосив Туск.

Він зауважив, що війна не приносить Росії жодних дивідендів.

Нагадаємо, 27 жовтня Александр Стубб та Йонас Гар Стере з власної ініціативи провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час бесіди вони наголосили на важливості деескалації.

Путін під час телефонної розмови з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії заявив, що завершення війни можливе лише за умови повного та безумовного врахування інтересів Кремля.

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