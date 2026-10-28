Нідерланди нададуть Україні військову допомогу на €500 млн. Кошти спрямують, серед іншого, на посилення протиповітряної оборони та забезпечення безпілотниками.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським 28 жовтня.

Військова допомога Україні від Нідерландів: що відомо

За словами Єттена, новий пакет допомоги передбачає постачання засобів ППО та дронів, які допоможуть Україні протистояти російським повітряним атакам перед зимою.

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– Сьогодні я також можу оголосити про додатковий пакет військової допомоги на суму €500 млн. Він включає, зокрема, засоби ППО та безпілотники, призначені для захисту від безперервних російських повітряних атак. Це підтримка зараз вкрай необхідна, адже реальність така, що Росія посилила удари по цивільних об’єктах та критичній інфраструктурі, – заявив прем’єр Нідерландів.

Єттен зазначив, що наразі немає жодних ознак готовності Росії припинити терор. Він закликав партнерів України збільшити обсяги допомоги перед зимовим періодом.

Володимир Зеленський подякував главі нідерландського уряду за оголошений пакет військової підтримки. За словами президента, ця допомога має сприяти захисту України від російських балістичних ракет.

– Це те, що дійсно важливо, зокрема, для відбиття цих повітряних атак. Речовий дефіцит, наразі у нас ракети, антибалістичні ракети, щоб перехоплювати російську балістику. На балістику росіяни роблять ключову ставку в цій війні, особливо перед зимою, – зазначив Зеленський.

У середу уряд Нідерландів повідомив про намір виділити €1,2 млрд на невійськову допомогу Україні протягом наступних трьох років. Фінансування має сприяти відновленню та відбудові країни й розширити можливості для нідерландського бізнесу.

6 жовтня Роб Єттен заявив, що Нідерланди готові посилити підтримку України в експлуатації винищувачів F-16. Йшлося про забезпечення технічного обслуговування літаків, постачання запасних частин і боєприпасів.

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