Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив російського дипломата Гліба Десятникова на посаду помічника генсека з питань протимінної діяльності та поліції в Департаменті миротворчих операцій.

Про це повідомили в Офісі генерального секретаря ООН.

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На новій посаді Десятников відповідатиме за координацію протимінних програм Організації Об’єднаних Націй, а також діяльність поліцейських підрозділів, залучених до миротворчих місій у різних країнах світу.

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В ООН наголосили, що російський дипломат має понад 35 років професійного досвіду в міжнародних відносинах, політичній та безпековій сферах. Упродовж своєї кар’єри він працював у державних установах, займався багатосторонньою дипломатією та питаннями регіонів, охоплених конфліктами.

Зокрема, з 2018 року Десятников обіймав посаду посла Росії в Йорданії. Перед цим, із 2010 до 2018 року, він був заступником директора Департаменту Близького Сходу та Північної Африки Міністерства закордонних справ РФ.

У 2004–2010 роках дипломат працював старшим радником Постійного представництва Росії при ООН у Нью-Йорку.

Протягом 1994–1997 років він був відряджений до Спеціальної комісії ООН щодо Іраку (ЮНСКОМ).

Десятников закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин. Окрім російської, володіє англійською та арабською мовами.

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