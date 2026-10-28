Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере майже весь час розповідав про так звані історичні першопричини війни проти України.

Про це пише Financial Times із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів.

Путін читав історичну лекцію лідерам Фінляндії та Норвегії

Телефонна розмова Володимира Путіна з Александром Стуббом і Йонасом Гаром Стере відбулася 27 жовтня. Європейські лідери ініціювали її, щоб обговорити можливості завершення російсько-української війни та подальші дипломатичні кроки.

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Однак, за інформацією Financial Times, розмова пішла зовсім іншим шляхом.

Троє співрозмовників видання розповіли, що Путін присвятив більшу частину бесіди довгим історичним поясненням того, що Кремль називає першопричинами конфлікту.

Замість обговорення конкретних кроків для припинення війни російський президент зосередився на власному трактуванні історичних подій.

За словами джерел, можливість негайного припинення вогню під час розмови майже не порушували.

Як розповів один зі співрозмовників FT, президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії свідомо вирішили не переривати історичних відступів Путіна.

Таким чином вони хотіли зрозуміти, наскільки серйозно глава Кремля ставиться до можливості прямого діалогу з європейськими країнами.

Нагадаємо, що 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере з власної ініціативи зателефонували Володимиру Путіну.

Перед розмовою вони провели консультації з українською стороною.

Офіційно повідомлялося, що під час переговорів обговорювали війну Росії проти України, можливості її завершення та дипломатичні кроки для відновлення миру в Європі.

Стубб назвав розмову відвертою та діловою, наголосивши, що завершення війни безпосередньо впливатиме на безпеку Фінляндії, Норвегії та всієї Європи.

Після дзвінка Путіну європейські лідери поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським та детально поінформували його про перебіг переговорів.

За словами Зеленського, Стубб і Стере наголосили російському керівнику на необхідності реальних кроків із деескалації, зокрема припинення ударів по українській енергетиці та інфраструктурі.

Також сторони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі переговорних команд України, США та Росії, запланованої на листопад.

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