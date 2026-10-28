У Тульській області РФ вночі безпілотники атакували промислову зону міста Новомосковськ. Пошкоджень зазнали житлові будинки та інфраструктура, а на території хімічного заводу Азот виникла велика пожежа.

Про наслідки атаки повідомив губернатор Тульської області Дмитро Міляєв.

Атака на Новомосковськ

За його словами, російські підрозділи протиповітряної оборони намагалися відбити масовану атаку українських безпілотників на регіон.

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Унаслідок падіння уламків БПЛА в Новомосковську зафіксували пошкодження житлових будинків та інфраструктури в прилеглій промисловій зоні.

Губернатор зазначив, що інформація про пошкодження уточнюється. До міста направили екстрені служби, а також лабораторії регіональної установи Природа та управління Росспоживнагляду.

У регіоні, за заявою російської влади, зберігається безпілотна та ракетна небезпека.

Водночас Telegram-канали повідомляють про масштабну пожежу на хімзаводі Азот.

Це підприємство Новомосковська є одним із найбільших виробників азотних добрив у Росії.

Наразі офіційних даних про масштаби пошкоджень заводу та можливі наслідки для його виробничих потужностей немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 708-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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