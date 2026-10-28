Російська влада вперше з липня дозволила зерновим суднам виходити з портів Темрюк і Кавказ Азовського моря, що дає надію на відновлення експорту продовольства.

Про це пише Bloomberg у середу, 28 жовтня.

РФ дозволила вихід зернових суден з Азовського моря

Тимчасовий дозвіл на вихід суден із портів Темрюк і Кавказ надала адміністрація портів Азовського моря, повідомили троє обізнаних із ситуацією джерел.

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За їхніми словами, щонайменше одне судно вже пройшло Керченською протокою до Чорного моря.

На Росію та Україну припадає понад чверть світової торгівлі пшеницею. Посилення атак між двома країнами завдало шкоди портам і суднам у Чорноморському та Азовському регіонах, фактично заблокувавши відвантаження пшениці та спричинивши різке зростання цін. У серпні вони досягли найвищого рівня за три роки.

У середу ф’ючерси на пшеницю в Чикаго подешевшали на 2,8%, продовживши падіння до найнижчого рівня з 1 липня.

Однак за відсутності перемир’я дозвіл суднам виходити з Азовського моря не розв’язує проблему експорту. Під час проходження Чорним морем судна й надалі ризикують зазнати ударів безпілотників.

– Початкова реакція ринку була стрімким падінням цін, – сказав Бертран Остерле, брокер сировинних товарів і віцепрезидент компанії StoneX. Мало хто вважає, що відновлення роботи портів суттєво змінить оцінку ризиків.

До ескалації конфлікту на Азовське море зазвичай припадала приблизно третина російського морського експорту пшениці.

За словами джерел, можливість отримати дозвіл на вихід з Азовського моря з’явилася в понеділок. Вони зазначили, що судна, готові до виходу в море та забезпечені екіпажами, можуть подавати заявки на отримання дозволу.

Нагадаємо, у липні Росія попередила, що судноплавство в її акваторії Чорного моря стало небезпечним через посилення Україною атак на пов’язані з РФ судна в цьому регіоні.

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