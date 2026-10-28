Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую встречу с президентом Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным вскоре.

Об этом заявил Трамп журналистам.

Трамп анонсировал встречу с Зеленским и Путиным

— Вскоре состоится встреча, и, по моему мнению, достигнут значительный прогресс, — сказал Дональд Трамп.

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Также он подчеркнул, что достиг значительного прогресса в отношениях с Россией по ситуации с Украиной.

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