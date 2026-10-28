Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Трамп анонсував швидку зустріч із Зеленським і Путіним
Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую встречу с президентом Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным вскоре.
Об этом заявил Трамп журналистам.
Трамп анонсировал встречу с Зеленским и Путиным
— Вскоре состоится встреча, и, по моему мнению, достигнут значительный прогресс, — сказал Дональд Трамп.
Зараз дивляться
Также он подчеркнул, что достиг значительного прогресса в отношениях с Россией по ситуации с Украиной.
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