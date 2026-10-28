Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що європейські представники не братимуть участі у тристоронніх технічних переговорах між Україною, США та Росією, запланованих на листопад.

Про це він заявив російським ЗМІ.

РФ проти участі європейської сторони у переговорах

За словами Ушакова, сторони домовилися провести зустріч представників Росії, України та США без участі європейців.

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– Вони можуть туди потрапити, якщо куплять квитки, але ніхто не збирається запрошувати їх за стіл переговорів, – заявив помічник Путіна.

Юрій Ушаков не підтвердив інформацію президента України Володимира Зеленського про можливе проведення технічних переговорів між США, Росією та Україною 10 листопада.

Він повідомив, що про дату зустрічі оголосять найближчим часом.

Зеленський наполягає на участі європейців у переговорах

Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна брати участь у переговорах із Росією, попри небажання російської сторони.

За його словами, Євросоюзу потрібно визначитися з представником.

– Звичайно, Росія, як я вам вже сказав, вони завжди не дуже підтримували присутність Європи, вони не хочуть. Вони хочуть тільки США і навіть щоб вони були не посередині між нами. Але ми сподіваємося, що так чи інакше ми знайдемо, як залучити Європу, – наголосив глава держави.

Президент наголосив, що не бачить можливості забезпечити Україні гарантії безпеки без участі Європи. За його словами, без європейської підтримки неможливо буде забезпечити й відбудову країни.

– Але також з європейського боку я думаю, що нам потрібно більше чіткості щодо того, хто буде Європу представляти, і це також важливо, – зауважив він Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості участі європейської сторони в майбутніх переговорах в Абу-Дабі.

– Росія хоче говорити про щось нове, вони хочуть говорити про безпекову інфраструктуру в Європі. Як можна про це вести перемовини в Європі без Європи. А з ким ви будете це робити, з Китаєм? Ну цікаво, – зазначив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський очікує, що тристороння зустріч представників України, США та Росії щодо припинення війни відбудеться в період із 6 до 10 листопада 2026 року.

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