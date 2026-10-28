Європейський Союз шукає додаткові джерела фінансування України на 2027 рік через недостатні зобов’язання міжнародних партнерів.

Про це пише Financial Times із посиланням на прогноз Європейської комісії та європейських дипломатів.

ЄС шукає додаткові гроші для України на 2027 рік: що відомо

За даними Financial Times, Євросоюз почав розглядати альтернативні джерела фінансування, щоб забезпечити бюджетну стабільність України у 2027 році, якщо міжнародні партнери не збільшать своїх внесків.

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Згідно з прогнозом Єврокомісії, на ЄС та його держави-члени припадає близько 80% усієї допомоги, яку наразі пообіцяли Україні на наступний рік.

Водночас союзники поза Євросоюзом поки взяли на себе зобов’язання лише на €4 млрд. Для порівняння, у 2026 році відповідна сума становила €19 млрд.

Особливо помітною є різниця у фінансових зобов’язаннях країн G7, які не входять до ЄС. США, Велика Британія, Канада та Японія разом наразі мають надати лише близько €1 млрд.

У Єврокомісії наголошують, що Європа не може самостійно забезпечити всі фінансові потреби України.

— Європа не може сама покрити фінансові потреби України. Міжнародні партнери теж мають зробити більше, зокрема союзники в НАТО, — заявив речник Єврокомісії.

За оцінками Києва, які підтвердила Європейська комісія, додаткові фінансові потреби України у 2027 році становитимуть €70 млрд.

Ця сума враховує не лише підтримку державного бюджету, а й військові потреби, зокрема після вичерпання раніше виділених США пакетів озброєнь.

За інформацією FT, адміністрація Дональда Трампа припинила пряме американське фінансування України, що посилило навантаження на європейських партнерів.

На жовтневому саміті лідери ЄС домовилися знайти додаткові кошти для України та закликали міжнародних союзників активніше долучатися до фінансування.

Відтоді європейські посадовці ведуть переговори з Лондоном, Оттавою та іншими столицями.

Єврокомісія тим часом готує кілька можливих фінансових механізмів. Серед них — спільні запозичення країн Євросоюзу.

Очікується, що ці пропозиції розглянуть на саміті ЄС наприкінці листопада.

Чи збільшать допомогу Україні Велика Британія, Канада та Японія

У Брюсселі уважно стежать за підготовкою бюджетів міжнародних партнерів, оскільки саме вони можуть передбачити додаткове фінансування України.

Велика Британія має представити бюджет 28 жовтня, а Канада — 5 листопада.

Представник канадського Міністерства фінансів нагадав, що від початку повномасштабного російського вторгнення Оттава взяла на себе зобов’язання перед Україною на 27 млрд канадських доларів.

Водночас він відмовився прогнозувати, чи передбачатиме новий бюджет додаткові кошти для Києва.

У Міністерстві закордонних справ Японії не погодилися з оцінкою Єврокомісії щодо майбутньої підтримки.

Японська сторона пояснила, що наразі зарано робити остаточні висновки про фінансову допомогу на 2027 рік. Токіо продовжує розглядати можливі варіанти підтримки України, зокрема в межах обговорень G7.

Країни НАТО не виконали частину зобов’язань щодо допомоги Україні

Проблеми з фінансуванням стосуються не лише наступного року.

За оцінками Єврокомісії, країнам НАТО бракує близько €13 млрд для виконання зобов’язань щодо військової допомоги Україні у 2026 році.

Раніше держави блоку пообіцяли надати загалом €70 млрд військової підтримки.

Крім того, питання допомоги Україні стало частиною складних переговорів щодо майбутнього семирічного бюджету Євросоюзу.

Європейські лідери прагнуть погодити його до кінця 2026 року. За даними FT, подальше ухвалення рішень може ускладнитися через майбутні вибори в окремих країнах, зокрема Франції та Італії.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає можливість покрити приблизно дві третини додаткових фінансових потреб України у 2027 році.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що із запитаних Києвом €70 млрд частка ЄС може становити близько €46,7 млрд.

Ці кошти є додатковими до €45 млрд, які Україна вже має отримати у 2027 році за чинною кредитною програмою ЄС загальним обсягом €90 млрд.

За словами Кошти, Єврокомісія готує конкретні фінансові рішення, які можуть ухвалити вже в листопаді.

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