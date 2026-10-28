В Іспанії сталася залізнична аварія – зіткнулися два швидкісних потяги, які курсували з Мадриду до Севільї. Три вагони одного потягів зійшли з рейок і впали з насипу. Відомо про десятки загиблих і постраждалих.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на оператора залізничної інфраструктури Adif.

В Іспанії зіткнулися два потяги: що відомо

Після зіткнення потягів тимчасово припинили рух залізничною лінією, що з’єднує Мадрид із південним регіоном Андалусія.

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Аварія сталася сьогодні після 09:00 за місцевим часом на ділянці між містами Мора та Оргас. Зіткнулися потяги компаній Renfe та Iryo, які курсували за маршрутом Мадрид – Севілья.

La Guardia Civil comparte imágenes de dron de los dos trenes accidentados en Urda https://t.co/XpTNvYQGdD https://t.co/6AQVQHyNj1 — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

За інформацією CNN, станом на 17:50 було відомо про 68 загиблих.

О 13:50 El Español написала, що внаслідок зіткнення поїздів загинули щонайменше 50 людей, ще понад 179 дістали травми.

Загалом у двох потягах перебували понад 540 пасажирів.

Мер міста Урда Мануель Галан повідомив, що екстрені служби звернулися з проханням підготувати місцевий спортивний зал для розміщення постраждалих.

Серед можливих причин аварії розглядають людську помилку. Як повідомили екстрені служби, швидкісний потяг AVE врізався в потяг Iryo, який зупинився на коліях. Унаслідок зіткнення два вагони Iryo та один вагон AVE зійшли з рейок і впали з насипу.

Джерела в уряді Іспанії повідомили El País, що ця аварія може виявитися масштабнішою за залізничну катастрофу в Адамусі, яка сталася в січні та забрала життя 45 людей.

Нагадаємо, у вересні на півночі Франції сталася залізнична аварія за участю пасажирського потяга, у якому перебували 180 людей. Поїзд зійшов із колій між містами Руан і Кан поблизу населеного пункту Клеон у регіоні Нормандія.

Унаслідок аварії у Франції постраждали щонайменше 44 людини.

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