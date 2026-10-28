В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги: 68 загиблих, понад 179 постраждалих
- В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги, які курсували за маршрутом Мадрид — Севілья.
- Унаслідок залізничної аварії три вагони зійшли з рейок і впали з насипу.
- Наразі відомо про 68 загиблих і 179 поранених.
В Іспанії сталася залізнична аварія – зіткнулися два швидкісних потяги, які курсували з Мадриду до Севільї. Три вагони одного потягів зійшли з рейок і впали з насипу. Відомо про десятки загиблих і постраждалих.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на оператора залізничної інфраструктури Adif.
В Іспанії зіткнулися два потяги: що відомо
Після зіткнення потягів тимчасово припинили рух залізничною лінією, що з’єднує Мадрид із південним регіоном Андалусія.
Аварія сталася сьогодні після 09:00 за місцевим часом на ділянці між містами Мора та Оргас. Зіткнулися потяги компаній Renfe та Iryo, які курсували за маршрутом Мадрид – Севілья.
La Guardia Civil comparte imágenes de dron de los dos trenes accidentados en Urda https://t.co/XpTNvYQGdD https://t.co/6AQVQHyNj1
— EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026
За інформацією CNN, станом на 17:50 було відомо про 68 загиблих.
О 13:50 El Español написала, що внаслідок зіткнення поїздів загинули щонайменше 50 людей, ще понад 179 дістали травми.
Загалом у двох потягах перебували понад 540 пасажирів.
Мер міста Урда Мануель Галан повідомив, що екстрені служби звернулися з проханням підготувати місцевий спортивний зал для розміщення постраждалих.
Серед можливих причин аварії розглядають людську помилку. Як повідомили екстрені служби, швидкісний потяг AVE врізався в потяг Iryo, який зупинився на коліях. Унаслідок зіткнення два вагони Iryo та один вагон AVE зійшли з рейок і впали з насипу.
Джерела в уряді Іспанії повідомили El País, що ця аварія може виявитися масштабнішою за залізничну катастрофу в Адамусі, яка сталася в січні та забрала життя 45 людей.
Нагадаємо, у вересні на півночі Франції сталася залізнична аварія за участю пасажирського потяга, у якому перебували 180 людей. Поїзд зійшов із колій між містами Руан і Кан поблизу населеного пункту Клеон у регіоні Нормандія.
Унаслідок аварії у Франції постраждали щонайменше 44 людини.