Сполучені Штати попередили кілька арабських країн Перської затоки про можливе відновлення військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада. Йдеться про короткочасну, але інтенсивну операцію, яка має посилити тиск на Тегеран.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з відповідними обговореннями.

Відновлення війни з Іраном

За даними видання, Вашингтон використовує дипломатичні та військові канали, щоб підготувати партнерів у регіоні до можливого нового загострення. Водночас президент Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про відновлення ударів.

Зараз дивляться

Американські військові опрацьовують сценарії нової операції, яка має змусити Іран піти на поступки за столом переговорів. Серед потенційних цілей розглядають енергетичну інфраструктуру, ядерні об’єкти, а також ракетні та безпілотні потужності країни.

Паралельно Сполучені Штати посилюють військову присутність на Близькому Сході. Зокрема, готують додаткові кораблі, авіацію та підрозділи морської піхоти, зміцнюють регіональну протиповітряну оборону й поповнюють запаси боєприпасів.

За даними WSJ, американські військові переміщують частину особового складу з баз, які можуть опинитися під загрозою в разі нової ескалації.

Ізраїль теж розробляє плани можливих ударів по Ірану. Попередня спільна американсько-ізраїльська кампанія завдала значних збитків іранській ядерній програмі.

Тегеран попередив, що в разі нових американських атак може розширити удари на економічні та цивільні об’єкти в країнах регіону.

Іран зберігає значні запаси ракет і безпілотників. Через це держави Перської затоки побоюються, що нова ескалація може поставити під загрозу їхню критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні об’єкти.

У серпні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати наразі не планують завдавати нових ударів по Ірану та мають намір зосередитися на економічному тиску, морській блокаді й санкціях проти Тегерана.

Джерело : The Wall Street Journal

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