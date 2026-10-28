Президент США Дональд Трамп знову розкритикував свого попередника Джо Байдена за військову допомогу Україні.

Про це Трамп заявив під час передвиборчого мітингу.

Трамп знову розкритикував допомогу Байдена Україні

Під час виступу Дональд Трамп заявив, що його адміністрація відновила американські Збройні сили, тоді як попередній президент Джо Байден, за його словами, передав значну частину військових ресурсів США іншим країнам.

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Американський лідер вважає, що Вашингтон мав отримувати гроші за таку допомогу, зокрема від європейських союзників.

— Ми відновили Збройні сили. А Байден роздав значну їхню частину. Потрібно було брати за це якусь плату. Це ж Європа. Вони можуть заплатити, — заявив Трамп.

Президент США вкотре повторив твердження, що адміністрація Байдена буцімто витратила на допомогу Україні $350 млрд, не отримавши нічого натомість.

Однак ця цифра не відповідає раніше оприлюдненим офіційним даним про обсяги американської допомоги Україні.

За словами Трампа, його адміністрація змінила підхід до постачання американського озброєння. Тепер європейські союзники оплачують зброю, яку США передають для підтримки України.

Ідеться, зокрема, про механізм PURL, за допомогою якого країни-партнери фінансують закупівлю американського озброєння для української армії.

— Думаю, вони передають озброєння Україні чи комусь ще, але вони нам платять. Байден міг би про це попросити. Він віддав $350 млрд, і ми так нічого і не отримали натомість, крім того, що вони вважають нас дурнями, — сказав американський президент.

Наприкінці виступу Трамп також подякував своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу за роботу над дипломатичним врегулюванням війни.

За словами президента США, у цьому напрямі досягають значних успіхів. Водночас конкретних результатів мирних зусиль він не назвав.

Нагадаємо, що Дональд Трамп уже критикував адміністрацію Джо Байдена за обсяги допомоги Україні та заявляв, що США не мали настільки активно долучатися до підтримки Києва.

Тоді американський президент також стверджував, що Байден передав Україні $350 млрд, не отримавши нічого натомість.

Проте озвучена Трампом сума не збігалася з офіційними даними.

За словами президента України Володимира Зеленського, станом на лютий 2025 року загальна вартість війни для України становила близько $320 млрд, із яких приблизно $200 млрд припадали на допомогу міжнародних партнерів.

Зокрема, США надали близько $67 млрд військової допомоги та ще $31,5 млрд прямої фінансової підтримки українського бюджету.

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