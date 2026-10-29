У російському Стерлітамаку, що в Республіці Башкортостан, після атаки безпілотників видніється дим у районі Башкирської содової компанії (БСК). Підприємство є одним із найбільших хімічних комплексів РФ.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на OSINT-аналіз фотографій, оприлюднених моніторинговим каналом Supernova+.

Башкирська содова компанія є єдиним російським виробником терефталоїлхлориду — компонента для виготовлення високоміцних матеріалів, які використовують у бронезахисті.

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Атака на Стерлітамак 29 жовтня

За даними моніторингових каналів, про небезпеку атаки дронів у регіоні почали повідомляти близько п’ятої години ранку. Приблизно за годину з’явилися офіційні повідомлення про загрозу. В аеропорту Уфи ввели обмеження на польоти літаків.

Водночас місцеві жителі повідомляли про вибухи та влучання у Стерлітамаку.

OSINT-аналітик Astra проаналізував оприлюднені у соцмережах фото та відео і дійшов висновку, що дим здіймається в районі Башкирської содової компанії. Інформації про характер пошкоджень підприємства та можливі наслідки атаки наразі немає.

АТ Башкирська содова компанія — один із найбільших хімічних комплексів Росії, який посідає провідні позиції у виробництві кальцинованої та харчової соди. Підприємство розташоване у Стерлітамаку та входить до хімічного холдингу Росхім, якому належить контрольний пакет акцій БСК.

БСК також входить до закритого реєстру оборонних підприємств Міністерства промисловості та торгівлі РФ. Окрім соди, компанія виробляє хімічну продукцію, зокрема соляну кислоту та дихлоретан.

Особливе значення для оборонної промисловості має терефталоїлхлорид — хімічна сполука, яку використовують у виробництві синтетичних високоміцних волокон, полімерів та арамідних матеріалів. Такі матеріали, зокрема аналоги кевлару, застосовують для виготовлення бронежилетів, шоломів та елементів захисту військової техніки й авіації.

За даними Astra, БСК є єдиним виробником цього компонента в Росії.

Стерлітамак на карті

Башкирську содову компанію вже атакували 27 серпня. Російська влада ту атаку не коментувала.

У 2025 році Башкортостані у місті Стерлітамак стався вибух на військовому заводі Авангард.

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