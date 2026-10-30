Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем ППО Patriot. Загальна вартість контракту, який повністю фінансується партнерами Києва становить $2,1 млрд.

Про це 30 жовтня повідомляє Держдеп США.

Держдеп США схвалив продаж Україні ракет для Patriot

– Продаж (ракет до Patriot, – Ред.) покращить спроможність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом вдосконалення її інтегрованих можливостей протиповітряної та протиракетної оборони. Цей продаж підтримуватиме наявні операції системи Patriot проти поточних повітряних загроз, – йдеться в повідомленні.

Ракети оплатять партнери України – Канада, Німеччина та Норвегія в межах програми JUMPSTART. Вони також будуть оплачені коштом кредиту ЄС для України. Фінансування угоди з боку США не передбачене.

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Крім 500 ракет PAC-3 MSE до пакета увійдуть запасні частини, супутнє логістичне та програмне забезпечення.

У Державному департаменті США зазначили, що потенційний продаж не вплине на обороноздатність Сполучених Штатів.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримує лише 12 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot щомісяця. Це приблизно вчетверо менше, ніж за президентства Джо Байдена.

Глава держави заявляв, що Україна стикається із затримками постачання американських ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, хоча частину озброєння вже оплачено.

30 жовтня Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що США продовжують передавати Україні ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot та інше озброєння, оплачені європейськими союзниками.

За його словами, “жоден із пунктів, включених до пакету PURL, за який заплатили європейські союзники, не зазнав затримок”.

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