У Самарській області горить Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який виробляє реактивне паливо для потреб Збройних сил РФ. У регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Атака на Новокуйбишевський НПЗ

Зранку 30 жовтня жителі Новокуйбишевська почали повідомляти про вибухи та роботу протиповітряної оборони.

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За даними Astra, офіційно про загрозу дронів в регіоні оголосили близько 06:00 ранку, хоча атака вже йшла. У соцмережах очевидці почали публікувати фото та відео атаки. OSINT-аналітик Astra встановив, що пролунав вибух та сталася пожежа на території Новокуйбишевського НПЗ.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до групи Роснефть. Його виробнича потужність — близько 8,8 млн тонн нафти на рік.

НПЗ виробляє до 30 видів нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини та дизельне пальне стандарту Євро-5, реактивне паливо для Військово-космічних сил РФ, бітуми та нафтовий кокс.

Куйбишевський НПЗ зупиняв переробку нафти після атаки безпілотників 10 червня.

Після ударів ЗСУ 18 квітня на підприємстві зупиняли роботу обидві установки первинної переробки нафти – АВТ-11 і АВТ-9.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 710-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Exilenova+

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